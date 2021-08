José Luis Puerto: “Hay que defender nuestro arraigo para no quedarnos solos“

Viernes, 20 de agosto de 2021

El conocido escritor acaba de presentar “La madre de los aires” en su localidad natal de La Alberca

Una larga cola de vecinos acompañó a José Luis Puerto la pasada semana en La Alberca en la presentación de su último libro ‘La madre de los aires’. Un libro que vuelve a los orígenes del autor, muy querido en su tierra y que comparte con los lectores de SALAMANCA RTV AL DÍA su sabiduría cada domingo.

¿Que nos ofrece tu último libro?

Es un libro de prosas de la memoria donde de alguna manera, con esa imagen que he utilizado de lanzar la roldana al pozo del alma, pretendo extraer el fulgor de la memoria y hablo de todas las vivencias de niño, de las gentes próximas. Del mundo de la naturaleza, del mundo del trabajo, de las cosas. Pero intentando encontrar un fulgor poético, buscando aquello que nos transmite belleza y nos resulta importante a través de los recuerdos. Tanto mi poesía como mi prosa siempre proceden de la memoria y centrándome en universales humanos como el amor, el dolor, la fraternidad, el paso del tiempo o el apoyo mutuo y que son elementos comunes a todas las personas.

¿Cómo le recomiendas esta obra los lectores?

Me gusta recomendar leer, pero no solo mi obra, sino toda la literatura en general. El autor escribe, pero para que la obra se realice necesita lectores y por eso pido a todos los ciudadanos que lean, en general. Es algo que nos salva, que nos humaniza. Está al alcance de todos y es algo que nos ayuda a no perdernos en el mundo en que vivimos.

Has catalogado esta como una obra muy humana, ¿Es esta una obra necesaria en tiempos de pandemia?

Creo que todo escritor tiene que expresar su mundo propio, pero también tiene que reflejar esa vibración espiritual que tiene el ser humano. Lo que he buscado es subrayar esa base de humanidad, de confraternidad, de encuentro que tenemos entre nosotros. Para que esos valores nos protejan y no quedarnos solos, en la intemperie. Para defender nuestro arraigo.

Has estado muy prolífico estos años, ¿no te abandona la musa?

Hago mío ese lema de Juan Ramón Jimenez: sin prisa, pero sin pausa. La creación tiene sus momentos, es como si dentro del alma hubiera una especie de telar que domina nuestra creación. A ritmos que ni siquiera nosotros mismos y a veces no se puede controlar, cuando sale no queda otra que escribir.

¿Qué es lo próximo en lo que estás trabajando?

Ahora estoy recogiendo las leyendas de Zamora, pero también estoy buscando romances de todas las comarcas salmantinas. Otra tarea que quiero realizar es una muy especial. Mi madre falleció hace poco a los 93 años y era una persona que atesoraba muchas tradiciones orales. De alguna manera las estoy catalogando para poder publicar en un futuro no muy lejano un libro en su homenaje con leyendas, cuentos, cantares y refranes.

José Luis Puerto, Premio Castilla y León de las Letras 2018, rememora su infancia campesina en su nuevo libro, publicado por Editorial Páramo bajo el título de 'La madre de los aires', un proceso de escritura que se desencadenó en 1991 a raíz de la creación de 'Las cordilleras del alba'.

En las prosas del libro, el autor viaja a su niñez para perfilar un territorio "marcado por la fascinación y el misterio", así como "por el hechizo que surge de la experiencia con los seres y las cosas".