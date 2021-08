Fuego y agua

La actividad humana está detrás del calentamiento global

Por fin llegó una ola notable de calor, en un verano que ha dado apariencia de ser poco caluroso y en el que, más bien, se han ido alternando jornadas de fresquito y otras de calor moderado. Pero ahora la ola de calor, según la AEMET, elevará el termómetro hasta los 44 grados en algunos lugares de España.

Además de la ola de calor, hay que poner de relieve los grandísimos fuegos de Grecia, Turquía y California, entre otros. Tampoco en España nos hemos visto libres de sobresaltos en lo que a fuegos se refiere.

Y, por otra parte, graves inundaciones con efectos mortales, y como fruto de lluvias torrenciales, han mostrado su cara más oscura en Asia y África.

Los antiguos filósofos griegos consideraban componentes básicos y fundamentales del mundo los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Los cuatro elementos pueden rebelarse en más de una ocasión, enfrentándose y amenazando de muerte a los humanos que ocupamos este mundo nuestro.

La sublevación del fuego y el agua va a ser el pan nuestro de cada día, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), organismo de las Naciones Unidas, que se encarga de emitir informes periódicos sobre el amenazante cambio climático, así como sus causas, que considera de origen humano, y también de sus apocalípticas consecuencias.

En el último informe han participado cientos de científicos de 66 países y, según ellos, las alteraciones del clima “son ya irreversibles”. Seguirá aumentando progresivamente la temperatura media en la Tierra. Las sequías serán más, mucho más duras y prolongadas, aumentará el nivel de los océanos, las inundaciones serán más frecuentes y los fuegos más abundantes y difíciles de atajar.

Sin embargo, evitar el caos climático es todavía posible. El informe de la ONU responsabiliza abiertamente a la humanidad del calentamiento global. Los efectos se pueden mitigar con una fuerte reducción de emisiones contaminantes.



Ninguna parte del mundo se libra ya de las consecuencias del cambio climático, y las alteraciones son tan profundas que sus efectos, como el aumento del nivel del mar o el deshielo de las capas de hielo de Groenlandia o la Antártida, serán irreversibles durante cientos y aun miles de años.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha concluido su estudio sobre el tema con el acuerdo final de los 195 países que componen el organismo, de que la actividad humana está detrás del calentamiento global.

La evidencia de que el hombre está causando el aumento de las temperaturas a través de las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO 2 es ya irreversible. El calentamiento global es actualmente de 1,1oC sobre la temperatura de la época preindustrial. Pero todo apunta a que, en los próximos 20 años, la temperatura global alcanzará y aun superará los 1,5oC de calentamiento, incluso aunque se reduzcan drásticamente las emisiones contaminantes. Ese era el umbral que debería evitarse cruzar, según determinaron los 195 países que participaron en el acuerdo de París. Mucho más grave será llegar a los 2o, a los que se llegará irremediablemente a lo largo del siglo XXI, si no comienzan a reducirse ya las emisiones de efecto invernadero de forma rápida, generalizada y profunda, implantando objetivos como las cero emisiones netas, a la que ya se han comprometido algunos países, como España, para el año 2050. Por ese camino es posible todavía mantener viva la esperanza.

¿Podremos nosotros contribuir de alguna manera a eliminar o mitigar el cambio climático? Por supuesto. Podemos interesarnos por el tema. Podemos reducir el consumo de materias innecesarias. Conocer la materia y compartirla con otros interesados. Unirse y aun colaborar con grupos, incluso partidos políticos, que trabajan por mejorar las causas o los efectos del cambio climático. Cada uno sabrá cómo puede colaborar a la mejora, o aun la superación, de lo que contribuye a aumentar el cambio climático global.