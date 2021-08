Ya vuela la palabra del poeta colombiano Giovanny Gómez

La Covid no cesa de abatir a gentes de todo el mundo, entre ellos los poetas. El último del que tengo constancia es el colombiano Giovanny Gómez, director del festival internacional de poesía Luna de Locos, que se celebraba en la ciudad de Pereira.

La revista Vuela palabra, dirigida por Marisol Bohórquez y que tiene como editores a Gianni Darconza y Andrea Muriel, acaba de editar una entrada en memoria de este destacado poeta colombiano, con traducciones de varios de sus poemas al italiano (obra de Darconza) y una nota firmada Por Marisol Bohórquez.

Aquí les dejo conocer una porción de lo que podrán encontrar en el enlace de la propia revista:

https://vuelapalabra.com/en-memoria-de-giovanny-gomez/

Giovanny Gómez junto a Marisol Bohórquez Godoy- Pereira, Colombia-2019

NOTA DE MARISOL BOHÓRQUEZ

Nunca he sabido cómo se debe comenzar un adiós. Me cuesta hallar un sentido lógico entre estas dos palabras. Cuando una persona especial se va para siempre, algo parece morir en nosotros, inevitablemente. El pabilo de esa vela que antes ardía, ahora se percibe oscuro, rígido; ya no danza con el viento. Y, sin embargo, ese fuego que atravesó nuestra pupila, es un incendio que pronto dejaremos de ignorar. Giovanny, amigo de todos, ¡qué hermoso fue conocerte en el 2016! Uno de los años más contradictorios de toda mi vida, por tantas razones que solo mis más cercanos amigos conocen. Pero, también tú, aunque no fuimos demasiado cercanos, estabas destinado a ser un personaje particular en mis historias; incluso cómplice de mis secretos mejor guardados.

Recuerdo cuando me invitaste a tu Festival. Recuerdo que te dije que eras un lobo; un gigante que recitaba versos a la luna, a esa “Luna de locos”. Sonreíste y me dijiste: “Quiero que tú, Bruno y Gianni estén en el Festival, porque lo merecen. Nada me hará más feliz que verlos juntos”. Aceptamos la invitación y viajamos para reunirnos con el lobo alfa. Fuimos tan felices en aquellos días llenos de versos, anécdotas y bromas. Me sentí tan honrada de que tu pequeña hija te expresara lo alegre que se sentía de saber que yo leería poemas en su colegio. Recuerdo que me lo contaste con emoción y, recuerdo también, ver en tu hija esa misma luz honesta que siempre percibí en tu mirada. Ahora ¿quién liderará esta manada de cachorros huérfanos que aúllan a la luna, esperando que, en uno de sus plateados reflejos, nos alcance tu voz y nos consuele? Estamos aquí, no para despedirte, sino para que tú nos dejes “Una palabra como casa”.

Para completar este homenaje, Gianni Darconza ha preparado una muestra de poemas en su traducción al italiano, y, al final, presentamos un corto video en el cual compartimos algunos de ellos en nuestra voz, y la de nuestro amigo en común, el poeta Carlo Acevedo.

POEMA TRADUCIDO POR GIANNI DARCONZA

UNA PALABRA COMO CASA

Señor dame una palabra

que tenga la forma de un barco

un barco de velas inextinguibles

donde pueda ir a conocer el mar

Dame esta palabra por casa



por vestido por amante

deja que ella sea mi soledad mi alimento

y no pueda sobrevivirla

Aquí estoy tan vacío de formas

y silencio…

Toda mi inspiración semeja

el ruido de unas manos atadas

necesito un barco por cuerpo

necesito el amor por mar

Escúchame por estas alucinaciones

y la vastedad de las cosas que vuelven

a su lugar

UNA PAROLA COME CASA

Signore dammi una parola

che abbia la forma di una barca

una barca con vele inestinguibili

dove possa andare a conoscere il mare

Dammi questa parola per casa

per vestito per amante

lascia che lei sia la mia solitudine il mio alimento

e non possa sopravviverle

Sono qui così vuoto di forme

e silenzio…

Tutta la mia ispirazione assomiglia

al rumore di mani legate

ho bisogno di una barca come corpo

ho bisogno dell’amore come mare

Giovanny Gómez junto a Gianni Darconza – Colombia, septiembre de 2019