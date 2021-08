El aumento de la violencia entre jovenes

Violencia es el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo(RAE)

Los gallos y la perdiz (Esopo)

La pobre perdiz no tardó en ser atacada por los gallos, así que se pasaba el día corriendo y escondiéndose de ellos. Ella pensaba que la atacaban por ser diferente:

– Pobre de mí… los gallos me quieren maltratar por no ser como ellos.

Sin embargo, días más tarde vio que los gallos se peleaban entre ellos. Eran peleas muy violentas, y hasta se llegaban a hacer sangre. Y no una vez, sino muchas veces.

– Vaya- dijo entonces la perdiz- Ya no me quejaré más de que me persigan los gallos. Ahora entiendo que no es porque sea una perdiz. Si ni entre ellos son capaces de no pelear, ¿cómo no van a atacarme?

Moraleja: Si dos no son capaces de mantener la paz, no podrán mantenerla con el resto.

Pasaron muchos años desde que Esopo quiso, con preciosos pasajes, advertirnos de peligros o situaciones embarazosas.

Hoy en pleno siglo XXI ha salido a la vista desde DSM, algo que estaba ¡hasta mal visto pronunciar y leer! “El complejo de Erostrato” La actitud que tiene el individuo con el deseo irrefrenable de ser conocido, llevando a cabo acciones con el único fin de buscar notoriedad, aunque, en ocasiones pueda causarle graves daños y hasta la muerte.

¿Quién fue este personaje? un pastor de Éfeso,​ convertido en incendiario, responsable de la destrucción del templo de Artemisa de Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, el 21 de julio del año 356 a C.



Hoy jóvenes y no tanto, pero sí inmaduros, buscan su momento de gloria, emulando al filósofo pastor, cuyo nombre estuvo prohibido, bajo pena de muerte a aquel que lo nombrara.

En la actualidad importa la popularidad a cualquier precio, los youtuber antes, casi pasaban de incognito, al llegar a internet se desató la locura

La fama efímera se ha convertido en la droga del siglo XXI, como tal adicción es imposible decir “la domino” Te domina, nunca va a tener las riendas del caballo.

Necesitas cada día mayor dosis, mayor búsqueda de reconocimiento social.

Erostrato fue el primer influencer. ¿ cuáles son los detonantes que conducen a una persona a dejarse la vida por hacer una auto foto, pegar al otro hasta matarlo o dejarlo en coma profundo? varias, desde necesidades encubiertas con trayectorias vitales, sentirnos admirados y aceptados... ¿quien sostiene esta locura? La RR.SS, en vez de formar parte de una pandilla para interactuar, formamos nuestro propio grupo.

¿Por qué? asistimos a la cultura de exhibicionismo y conseguidores de números, que algunos miles o cientos terminan por seguirte, aceptarla y lo que es peor “normalizarla y reclamarla”

Hoy importa la velocidad, no la asimilación, leer, ver series, noticias, relaciones de pareja, a velocidad de vértigo, quedarse atrás no “mola”

¿Por qué lo hacen? para sentirse vivos al carecer de autoestima, deseo de fama, inmadurez, falta de comunicación real, personas fantasiosas, buscar el reconocimiento social, llamar la atención. Las plataformas son un mecanismo de chantaje emocional brutal. Dan herramientas para buscar adrenalina constante, es igual a un casino de bolsillo o un bufe libre, en el cual, aunque te empaches, sigues pidiendo mas y mas.

En esta locura se incluyen las terribles palizas que entre jóvenes se propinan, siempre hubo peleas, de las cuales salian con unos moretones, hoy el final puede ser la muerta, y el motivo solo y simplemente por salir en los medios.

Tenemos el caso de Samuel… a uno de los pandilleros, no le gustaban los gays, otro caso el enfermero que pidió al que viajaba en el metro, se subiera el tapabocas o mascarilla, sin mediar palabra le propinó unos puñetazos que le condujeron a la UVI, el paseante que por ser gordito y bajito, fue golpeado hasta perder la vida, estaba en el lugar inapropiado para los jugadores del macabro juego de roll, el joven vasco que permanece en coma profundo… así se suceden agresiones diarias, con especial hincapié los fines de semana por consumo de alcohol y droga.

Se ha perdido el respeto hacia el “el otro” los valores fundamentales se desconocen junto a las buenas formas. Creerse en posesión de la verdad absoluta y todos han de aceptar su forma de ver la vida. Cuando tu mueras no dejaras por mucho que lo intentes ninguna huella, no llegarás a ser ni gota de agua en el Océano.

Entre 2011 y 2017 se contabilizaron 260 muertes por culpa de los autorretratos. Nadie volverá a mirar tu foto, tu bravuconada al volante, los puñetazos que infringiste al desconocido solo porque a ti, estúpido, no te gustaba. No has demostrado que eras superior, solo, un ser lleno de complejos e inseguridades que jamás fue tan bravo, como para pedir SOS. DEP las victimas