Barcones: “Mientras unos hablan, otros actúan y el Gobierno de España está actuando”

Jueves, 5 de agosto de 2021

La vicesecretaria general del PSOECyL mantiene un encuentro en Salamanca para abordar la repercusión de los fondos europeos en la provincia

“Mientras unos hablan, otros actúan y el Gobierno de España está actuando”. Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, en rueda de prensa tras el encuentro con representantes del PSOE de Salamanca para abordar la repercusión de los fondos europeos en la provincia de Salamanca. Barcones añadió que “al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se le han acabado las excusas porque, tras volver a pedir un fondo para luchar contra la pandemia, el Gobierno ya ha enviado a la Comunidad uno dotado de 741 millones de euros”.

Barcones ha pedido que ese dinero sea para incrementar los profesionales sanitarios, los rastreadores y para reabrir los consultorios médicos y la recuperación de la atención presencial o mejorar las listas de espera, entre otros. “No le queda ninguna excusa para seguir en esta situación”, afirmó, para insistir que “el último clavo ardiendo era pedir otro fondo y ahí está”.

El Gobierno de España, añadió, “no habla, actúa”, frente a una Junta de Castilla y León que solo habla y “no sabemos dónde está”. ““Es como el ‘Ser o no Ser’. El ser el Gobierno y el no ser la Junta que no tiene ya ninguna excusa para justificar su falta de capacidad de trabajo y gestión”, sostuvo la vicesecretaria general del PSOECyL.

En todo caso, insistió, “no sabemos ahora cuál va a ser la justificación para el déficit de sanitarios, la falta de rastreadores o el cierre de consultorios”.

FOTOS: Lydia González