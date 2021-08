Roberto Hernández y María Jesús Moro: “Buscamos satisfacer a todos los públicos con las fiestas”

Martes, 3 de agosto de 2021

Los concejales de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo hablan del contenido festivo que ya ha comenzado

La programación festiva de Guijuelo dará comienzo el próximo jueves, 5 de agosto, con los primeros pasos del preámbulo en una programación que llegará a su final el jueves, 19 de agosto. Los mayores responsables del calendario de actividades han sido Roberto Hernández Garabaya, edil de Festejos y María Jesús Moro, concejala de Cultura. Entre ambos han organizado propuestas para todos los públicos.

En el caso de Roberto, la programación musical y los toros son algunas de las partes más importantes del programa, siempre buscando la variedad dentro de las limitaciones actuales: “Lamentamos no poder ofrecer verbenas y el tradicional chupinazo debido a la pandemia. Pero hemos buscado alternativas, especialmente musicales. Tenemos varios espectáculos que los grupos han adaptado precisamente a estos tiempos de pandemia y que se ofrecerán entre el recinto de espectáculos y la plaza de toros, donde tenemos 1.000 y 900 localidades disponibles. A los conciertos ya anunciados del preámbulo sumamos a Bertín Osborne y a Pol 3.14 como nombres conocidos, además de otras propuestas como ‘Vespas y Lambretas’ o el espectáculo de La Huella. Tendremos charanga, y recorrerán las calles como es tradición, pero pedimos al público que no siga a la charanga ya que no lo permite la normativa”.



Por otro lado, se contará con una amplia programación cultural, responsabilidad de María Jesús Moro. También con espectáculos seguros y adaptados al coronavirus: “Recuperamos el espectáculo aéreo Nudo, que no se pudo celebrar en el parque de La Dehesa por mal tiempo. También tendremos un teatro de Peter Pan que ofrece Candilejas Teatro y que además es inclusivo, ya que parte de su elenco son actores con discapacidad intelectual. Tampoco faltará una nueva edición de la noche de monólogos de humor 'Comedy Guijuelo', que contará con algunos monologuistas conocidos en el panorama nacional y está presentado por David César, que ya ha venido varios años consecutivos. Finalmente, pedimos a la gente que acuda al espectáculo pirotécnico de Vulcano, que lo hagan con mascarilla si no pueden guardar la distancia social, es mejor prevenir aunque sea en la vía pública y la normativa lo permita".