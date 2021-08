Roberto Martín, alcalde de Guijuelo: “Queremos que la gente disfrute en fiestas, pero con responsabilidad ante la pandemia”

Martes, 3 de agosto de 2021

El primer edil chacinero reconoce la dificultad de elaborar un programa repleto de propuestas en la situación actual

Cultura, entretenimiento, gastronomía, deporte, toros y mucha música, ese es el mejor resumen de unos festejos patronales en Guijuelo que han decidido plantar cara al coronavirus con estrictas normas de seguridad, pero sin olvidar la variedad de propuestas pensadas para todas las edades.

Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, afirmó en la presentación de la PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE GUIJUELO, que la tarea de coordinar un programa con la situación actual ha sido enorme por parte de los concejales responsables: "Lo primero que me gustaría decir que organizar unas fiestas en general ya tiene mucha dificultad, hacerlo en plena pandemia es realmente muy complicado. Quiero felicitar a los concejales de Festejos y Cultura, Roberto Hernández y María Jesús Moro, el trabajo que han realizado los últimos meses para tratar de ofrecer los festejos más completos con las normas que garanticen la seguridad de los vecinos. Queremos que el pueblo de Guijuelo sonría pero sin abandonar la prudencia y la responsabilidad que no podemos abandonar en ningún momento. La cantidad de tiempo que han trabajado estos dos concejales permitirá que desde el primer espectáculo del preámbulo de fiestas hasta la última de las actividades están planeadas con prudencia, siempre con la seguridad en mente para que todo el mundo pueda disfrutar.

La programación festiva de Guijuelo, famosa por su nutrida feria taurina y un calendario musical digno de una capital de provincia, además del colorido que otorgan cientos de peñas de todas las edades. Precisamente en estos puntos es donde más ha afectado la pandemia."Siempre hemos tenido claro como tenían que ser las fiestas. Con todos los espectáculos acotados y con un estricto control de aforo y con el público sentado. Es verdad que se valoraba si la Junta iba a permitir una mayor relajación de las normas en el mes de agosto y que finalmente no se ha producido, por lo que nuestra apuesta por la seguridad ha sido lo primordial a la hora de trabajar en la programación. Hemos conseguido un programa a la altura de cualquier año de los anteriores, lo cual es todo un mérito teniendo en cuenta las circunstancias.".



Para el primer edil, la seguridad no se negocia. A la hora de programar las actividades en cada escenario y circunstancia, fueron modificados infraestructuras y contenidos para buscar unas fiestas lo más seguras posibles. Martín no perdió la oportunidad de pronunciar su habitual invitación de todos los años,"No puedo más que invitar a todo el mundo a que se acerque hasta Guijuelo, pero que lo hagan con la responsabilidad de que la pandemia está presente. Durante los festejos patronales recibimos a miles de personas de todas partes que durante muchos años han disfrutado con las fiestas de la villa, y queremos que siga siendo así, con un ojo siempre puesto en la Covid-19. Que todo el mundo que nos quiera acompañar, que todos los vecinos que participen, que sepan que lo hacen con la total seguridad de que se cumplen las normas más estrictas y que no se va a relajar la vigilancia en las actividades municipales en ningún momento".