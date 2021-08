El PP denuncia que el equipo de gobierno ha prohibido la entrada de sus concejales a La Florida para comprobar su estado

Lunes, 2 de agosto de 2021

Piden mayor transparencia y que se muestre como se encuentra el Coso y cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en ella

El Grupo municipal del Partido Popular en Peñaranda acudía a los medios este lunes para denunciar públicamente que el equipo de gobierno “nos prohíbe como conejales electos por la ciudadanía, acceder a la plaza de toros La Florida para ver su estado. Parece ser que para ellos, el problema no es su estado, sino, que no salga a la luz para que no conozcan los ciudadanos su dejación e inacción”.

La situación que presentaba La Florida era denunciada hace un mes por los Populares, acción que, tal y como explican, “la respuesta del equipo de gobierno a lo mostrado fue que la plaza de toros llevaba sin actividad desde agosto del 2019 y que en unos días con una brigada se resolvería esta cuestión puntual. Curioso tachar de puntual el abandono total de un mantenimiento necesario que evitaría mayores costes, como así será. Además también pedían responsabilidades a nuestro Grupo por entrar en la Plaza sin permiso. Es decir, en un alarde de democracia nos prohíben entrar en Coso, de esta forma los ciudadanos no se enteran de las condiciones, de puertas para dentro no se enteraría nadie de su pésima gestión”.

no todo se puede esconder a la ciudadanía y tenemos un botón de muestra en disti

ntas zonas de nuestra ciudad en las que hay una falta de mantenimiento y en algunos casos el abandono como pasa con el Parque el Inestal" y muestran su malestar al recordar como "hace unos días anunciaban la no celebración de festejos taurinos en la Plaza de toros en las Ferias y Fiestas, aludiendo al problema sanitario que estamos viviendo. Los ciudadanos no entienden por qué si se celebrarán otros actos al aire libre, manteniendo las medidas sanitarias, y en la Plaza de toros no, a pesar del espacio que hay".

Para los Populares “en esta decisión de suspender los eventos taurinos ha pesado, no sólo el coste que ello implica, sino la tardanza en comenzar a limpiar la Plaza y ponerla a punto .Es por ello que pasado un mes desde nuestra denuncia, tiempo más que suficiente para haberla puesto a punto, pedimos al equipo de gobierno que muestre a la ciudadanía las condiciones en las que se encuentra, en estos momentos, ya que con su prohibición de no permitir la entrada a nuestro Grupo, no sabemos si esos trabajos han comenzado. Pedimos transparencia en su gestión, y que no se olviden que los Grupos que conformamos la oposición, votados por ciudadanos,no deberían ver restringido el derecho de entrar en cualquier inmueble municipal, máxime cuando con ello se pretende ocultar su mala gestión”.