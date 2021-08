Lidia Moreno y Sergio Dávila triunfan en el XIX Open Ciudad de Béjar

Domingo, 1 de agosto de 2021

El albense Carlos Sierra fue subcampeón tras caer frente a Dávila en la final absoluta

El XIX Open Ciudad de Béjar puso el telón final con la disputa de las finales el pasado domingo 1 de agosto en las Pista de La Cerrallana. Así se ponía fin a cinco días en el que el tenis fue protagonista en Béjar.

Y en el cuadro absoluto, la categoría reina, en féminas, la madrileña Lidia Moreno confirmó los pronósticos al imponer su experiencia ante la joven jugadora arevalense Julia Millán por 6-3, 6-2, mientras que,en categoría masculina, el jugador del cacereño CT Cabezarrubia Sergio Dávila se imponía ante el jugador de Alba de Tormes Carlos Sierra , aún en categoría cadete por un claro 6-2, 6-1.

Y estos fueron los resultados de las finales de las restantes categorías:

Alevín femenino: I.Hernández a C. Gomedio 6/0 6/1

Alevín masculino: R. Caño a J. Aguirre 7/5 6/2

Infantil femenino: A. Pinilla a N. Sánchez-Marín 6/3 6/1

Infantil masculino: R.Quintana a A. Oltean 6/1 7/5

Cadete femenino: C. Contreras a I. Zarza 6/4 6/7 10/8

Cadete masculino: C. Sierra a L. Córdoba 6/3 2/6 10/5

Junior femenino: J. Millán a B. Gutiérrez 6/3 1/6 10/6

Junior masculino: D. Barrero a M. Domínguez 5/7 6/1 10/5

Veteranos masculino: J. Molina a J. Riutort 3/6 66/4 10/5

La ceremonia de trofeos, que contó con la presencia de la alcaldesa de Béjar, Maria Elena Martín, acompañada por José María Muñoz, concejal de Deportes y Jaime Fraile , presidente del CT Béjar y director del torneo, y dirigida por Pablo Carabias, responsable de comunicación del mismo, puso el cierre a la jornada.

En ella, tras unas palabras de reconocimiento por parte de la Alcaldesa a lo que significa el abierto bejarano para la ciudad, Jaime Fraile agradeció tanto a las instituciones, Ayuntamiento de Béjar, Junta de Castilla y Léon, Diputación de Salamanca, RFET y FETECAL, empresas, DUNLOP, Gaseosa Molina, Cajalmedralejo, Renault Auto Salamanca, Jamones Quercus y las más de 50 empresas locales que apoyan al torneo y . por supuesto a las personas, desde jugadores, entrenadores a colaboradores que hacen posible el torneo.

Dichas palabras fueron el prolegómeno de la entrega de los trofeos, que como ya es norma, acabo con un brindis con Gaseosa Molina en vez de champán en el cual todos los premiados acabaron empapados, pero con una sonrisa, la que siempre nos deja el abierto bejarano…