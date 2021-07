El mercado del renting se recupera en este 2021 y vuelve a batir récords

Miércoles, 28 de julio de 2021

El mercado del renting continúa batiendo récords: durante los meses que llevamos de este año 2021, la tendencia del renting de vehículos se consolida y vuelve a marcar un pico de consumo en el mercado, desbancando prácticamente a la compra venta de coches.

Además, teniendo en cuenta el contexto del que venimos en 2020, un año marcado por el parón económico provocado por la pandemia, que el renting se encuentre en una clara línea ascendente no son más que buenas noticias para todo el sector. Después de un año complicado como fue el 2020, en este año 2021 se ha podido comprobar cómo el renting de coches continúa siendo la opción más favorable para particulares, empresas y autónomos con muchísimas ventajas frente a la compra tradicional.

Por todo esto, en el día de hoy queremos analizar en profundidad a qué se debe esta tendencia de los coches de renting, como una nueva fórmula de adquirir vehículos con las máximas facilidades y de una forma óptima para los consumidores.

La tendencia del renting vuelve al mercado

Solo durante el mes de junio de este año 2021 se han contabilizado más de 141.300 matriculaciones de vehículos dedicados al renting, lo cual supone una verdadera tendencia al alza en este sector. Además de esta estupenda cifra de matriculaciones, otro dato que apoya la tendencia del renting es que este tipo de contratación ha aumentado más de un 61 por ciento en comparación con el mismo período del pasado año 2020.

De esta forma, la inversión que se ha realizado en el sector del renting debido a la venta de vehículos para este fin ha superado los 3.000 millones de euros, posicionando el crecimiento por encima del 70 por ciento en comparación con el año pasado.

Además, las ventajas y beneficios que ofrece el renting de vehículos también ha propiciado una mayor inversión en aquellos vehículos respetuosos con el medio ambiente, sobre todo vehículos híbridos y eléctricos, que copan ya más de un cuarto del mercado del renting en España.

Con el cierre del segundo trimestre del año, el renting ha conseguido establecer una línea de crecimiento, no solo al alza, si no también muy estable y con grandes inversiones. De hecho, los expertos del sector esperan cerrar el ejercicio de este año 2021 con un incremento de las matriculaciones superior al 20 por ciento.

Las ventajas de contratar un coche de renting

Uno de los factores que ha propiciado el éxito innegable del renting de vehículos son sus grandes ventajas de contratación, sobre todo, si las comparamos con la compra venta de coches tradicional. Actualmente, el renting de vehículos proporciona muchísimas ventajas, tanto para particulares como para empresas, ya que ofrece una gran cantidad de beneficios con un ahorro de dinero y recursos bastante significativo.

La principal ventaja del renting es, sin duda, la tranquilidad que proporciona a los clientes. En este sentido, por una cuota mensual (que normalmente tiende a ser más baja que la cuota que pagaríamos por la compra de un vehículo nuevo) tendremos a nuestra disposición un coche de última generación, con todos los servicios incluidos y con un seguro que cubre cualquier tipo de problema que pueda surgir con el coche, desde un cambio de ruedas hasta una avería mecánica.

Por otra parte, el renting es también muy beneficioso para las empresas, en comparación con la compra venta habitual, ya que ofrece ventajas fiscales muy interesantes. Al ser un gasto fijo mensual, la empresa no debe preocuparse por los tipos de interés, por el deterioro del vehículo o por la pérdida de valor.

Además de esto, gracias al renting podemos incorporar a nuestra rutina diaria vehículos de última generación, con muchos más sistemas de seguridad y que incorporan nuevas tecnologías que reducen el consumo de combustible, aumentan la eficiencia en la conducción y minimizan las averías.

Marcas y modelos de última generación

Para finalizar, sabemos que el renting es una de las tendencias con más proyección en el mercado y que, además, cuenta con la ventaja de estar ofreciendo los últimos modelos y las mejores marcas del mercado.

En este sentido, las grandes marcas de vehículos siguen triunfando también en este sector, encabezando el número de matriculaciones Volkswagen, Peugeot, Renault, Toyota y BMW. A estas cinco grandes marcas, le siguen otras tan consolidadas como Audi, Citröen, Mercedes, Seat y, en último lugar, Skoda.

Por otra parte, también contamos con ciertos modelos que, por sus características, su comodidad y su versatilidad, han conseguido posicionarse como los modelos más matriculados en este año 2021.

El primer modelo más matriculado sería el Nissan Qashqai, seguido de cerca por el Renault Kangoo, los Peugeot 3008 y 2008 y el clásico Volkswagen Polo. A estos cinco les siguen el Volkswagen T-Roc, el Citröen Berlingo, el Seat León, el Hyundai Tucson y, por último, el Skoda Kamiq.

Sea como sea, todas estas marcas y modelos se han consolidado como los más matriculados, no solo en el canal particular, si no también en el canal de empresa, en el cual las matriculaciones han aumentado más de un 95%.