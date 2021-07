Diputación contribuirá con una ayuda “extraordinaria” a la reparación del convento de las Carmelitas de Peñaranda

Miércoles, 28 de julio de 2021

Aprobada una modificacion de crédito por importe de 75.000 euros, no sin críticas por parte de Ciudadanos y del diputado no adscrito por la forma de conceder esta ayuda

El pleno de la Diputación de Salamanca, con los votos a favor del PP y PSOE y el voto en contra de Ciudadanos y del diputado no adscrito, ha aprobado el expediente de modificación de crédito (por importe de 75.000 euros) para poder destinar una subvención “extraordinaria y excepcional”, en palabras del diputado Antonio Luis Sánchez, para ayudar a subsanar las numerosas deficiencias del convento de las Madres Carmelitas de Peñaranda, causadas en gran medida por las humedades que han afectado en especial a las cubiertas. Aprobación que no ha estado exenta de polémica, ya que tanto Ciudadanos como el diputado no adscrito se han mostrado críticos con la forma de concesión de la subvención, subrayando que la competencia en este caso corresponde a la Junta de Castilla y León.

Desde Cs, de hecho, han señalado que es “un dedazo de subvención”. “Si en otros ayuntamientos, cualquier alcalde, presenta una moción, se aprueba y se insta a arreglar lo que convenga arreglar, ¿qué va a hacer la Diputación? No podemos estar de acuerdo con este tipo de convocatorias, porque además la competencia es de la Junta”, añadió el diputado Jesús de San Antonio.

Por su parte, la diputada del PSOE y alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, ha insistido en la importancia de mantener “un patrimonio único”, en este caso el convento de las Madres Carmelitas. “El PSOE ha pedido en este pleno en reiteradas ocasiones la conservación del patrimonio cultural de otros municipios, y así lo seguiremos haciendo”, añadió.



Asimismo, desde el PP han insistido en que “dentro de las competencias de la Diputación está la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social de la provincia”, añadiendo en que si no se actúa ya “se va a perder un excelente patrimonio” y que esta ayuda responde “a motivos de interés público”.

Subvenciones para la realización de obras en centros escolares del medio rural

Por su parte, el pleno de la Diputación de Salamanca también ha aprobado este miércoles la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de control de calidad del agua de consumo humano de los municipios y mancomunidades de la provincia de Salamanca, así como la convocatoria y bases para la subvención a ayuntamientos de la provincia de Salamanca menores de 20.000 habitantes para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de los Centros Escolares del Medio Rural de la provincia, años 2021-2022. Convocatoria que cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros.

En el capítulo de Fomento, se ha aprobado definitivamente la modificación del Catálogo de Carreteras, con la inclusión de la carretera N-620 a Villalba de los Llanos.

Asimismo, el pleno también ha aprobado inicialmente, con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos, el Reglamento por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia o teletrabajo en la Diputación de Salamanca.