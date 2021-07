Asela, Rockin’ Hellfire, Bicho pal Monte y Godaiva son los grupos finalistas del Concurso Municipal de Bandas

Lunes, 26 de julio de 2021

La banda ganadora obtendrá la grabación de un disco completo, un local de ensayo gratuito durante un año y el fichaje por una discográfica durante un año

El jurado del II Concurso de Bandas, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, ha seleccionado a los grupos que pasan a la final. Tras producirse un empate en la tercera posición, serán cuatro y no tres los grupos que han pasado a la final: Asela, Rockin’ Hellfire, Bicho pal Monte y Godaiva.

ASELA nace en 2019 del reencuentro de quienes hace años ya habían compartido grupo y escenarios aquí, en Salamanca. “Queremos que se conozcan las historias del Viejo Infeliz, de la Niña Valiente y de Adrián. Queremos contarle a todo el mundo lo que sentimos por nuestra querida Salamanca, que nos ha visto crecer y nos ha visto bailar a tantos y tantas veces. Queremos muchas cosas y todas se consiguen de la misma manera: tocando y cantando para todos vosotros las ocurrencias que hemos ido plasmando en papel estos dos últimos años. ¡Nos vemos por los escenarios!”, explican los miembros de esta banda que ha obtenido el primer puesto en la votación del jurado.

ROCKIN´HELLFIRE es una banda salmantina de rockabilly formada por Zlatko Tudja, Luis Prieto, Dani del Amo (Sr. Jabalí) y Mariano. Desde 2011 llevan pisando los escenarios de toda España y parte de Europa en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra. Además de ofrecer su potente directo, han acompañado en los escenarios como banda de apoyo a leyendas del rockabilly como Graham Fenton (Matchbox) y Cliff Edmonds (The Avengers), como también compartiendo cartel con los artistas más importantes de este género. Musical en diversos festivales nacionales e internacionales. En 2016 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado "Follow us to the fiery depths of hell", en 2017 presentaron su segundo trabajo discográfico, un EP grabado junto a Cliff Edmonds a la voz, titulado “I love my job”.

GODAIVA es un grupo de pop-rock salmantino que está formado por Fátima García y Chefo Martín. En junio de 2012 publican su primer disco “Canciones 1+2” y salen a la luz sus dos primeros videoclips. Tan sólo un año después sacan al mercado “Distracciones” su segundo trabajo de estudio, con otros 12 temas propios e inéditos al igual que el primer cd. Su tercer disco “Mensajes Infinitos” salió a la venta en 2017, un trabajo con 10 temas totalmente inéditos y en acústico, algo totalmente diferente a lo que habían hecho hasta el momento. Por otra parte el cuarto que es un trabajo basado en colaboraciones con otros artistas salmantinos salió a la luz en 2018. En estos últimos años han recibido además cuatro premios en el Certamen Jóvenes Creadores; en el año 2015 tercer premio por su canción “Ya no tengo fuerzas”, en 2016 primer premio por su tema “Cuenta atrás”, en 2017 repitieron primer premio con “Malditos recuerdos” y este año 2020 han recibido un segundo premio por su nuevo single “No quiero estar sin ti”. En 2020 ganaron además el tercer premio en el I Concurso de bandas de Salamanca. A día de hoy se encuentran inmersos en la composición y grabación de nuevos temas para el que será dentro de un tiempo su quinto disco de estudio.

BICHO PAL MONTE surge en el año 2016 con un estilo que se podría catalogar dentro del punk-rock; temas rápidos, muy elaborados y con mucha carga social en sus letras, con algunas pinceladas de ska e incluso metal. Actualmente el grupo defiende sobre los escenarios nacionales su último trabajo, titulado “Autoengaño suicida” el cual vio la luz en junio de 2019. Entre sus temas se pueden encontrar colaboraciones con artistas de la talla de Txema Benitez (DoXa), Kata Kamikazes (Carroña / Kamikazes), Eduardo Beaumont “El Piñas” (Marea) o Anibal (Limando). Además, el disco contiene un tema especial grabado con varios compañeros de la escena local salmantina. El disco está formado por 11 temas como 11 disparos en la frente.

II Concurso de Bandas

A este certamen podía presentarse cualquier banda o solista con trabajos discográficos propios y autoeditados. Las bases recogían que, al menos el 50% de los miembros de la banda, deberían estar empadronados en el municipio de Salamanca antes del 1 de enero de 2021.

En total se presentaron 24 bandas, de las cuales 4 no cumplían con alguno de los requisitos recogidos en las bases. Por lo que el jurado del concurso ha seleccionado a las finalistas entre las 20 que sí cumplían con todos los requerimientos.

El jurado está formado por: Rubén Tostado, en representación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; Francisco Ariza, en representación de la discográfica Rock estatal; y Juan Mari Montes, David Barrios y Juan José Rodríguez, como expertos vinculados al sector artísticos, musical y cultural de la ciudad de Salamanca.

El 17 de septiembre se celebrará la final de este concurso con un concierto en el que participarán las cuatro bandas y en el que se elegirá a la ganadora.

Premios

El II Concurso Municipal de Bandas incluye premios para las tres bandas finalistas. La ganadora del concurso obtiene la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios; un local de ensayo gratuito durante un año en uno de los locales de Arcane Planet Studios; y un concierto de promoción del disco en 2022.

Además, obtendrá el fichaje por la discográfica Rock Estatal durante un año, que incluye la edición de un disco estuche digipack y su distribución física y digital en todas las plataformas digitales en todo el mundo, creación del perfil del artista en Spotify + Apple Music, la presentación del lanzamiento a playlists Spotify, campaña de publicidad en YouTube y optimización de las redes sociales del artista.

El segundo y tercer premio han mejorado con respecto al año pasado. La banda que quede en segundo lugar, obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, en lugar de los cinco temas que podían grabar en la edición anterior. Y la que quede en tercera posición obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un E.P en Arcane Planet Studios integrado por cinco temas a elegir por parte de la banda, en lugar de uno que podías grabar en la primera edición de este concurso.