El mirobrigense Eladio Jiménez gana la VI Challenge Ciclista Salamanca Máster

Domingo, 25 de julio de 2021

Joaquín Calderón ganó la tercera y última etapa de la prueba pero no pudo superar al líder de la General

Eladio Jiménez volvía a ser el gran protagonista de la Challenge Ciclista Salamanca Máster, que este fin de semana ha cumplido su VI edición y que ganaba con una claridad ‘meridiana’ el mirobrigense tras el triunfo en una trepidante última etapa con salida y llegada en Sardón de los Frailes de Joaquín Calderón. Sin embargo, el Norinver, equipo al que pertenece el corredor charro, ganador de las dos primeras etapas, supo controlar en todo momento la carrera para que el mirobrigense fuera de nuevo ‘profeta’ en su tierra.

Con 78 kilómetros por delante, el pelotón tomaba la salida en la acogedora localidad de Sardón de los Frailes, una etapa por Arribes y La Ramajería que se presentaba muy interesante. Con viento intermitente, un trazado sinuoso y espectacular dejando parajes preciosos, los corredores sacaban sus últimas fuerzas con constantes intentos de fuga que el Norinver no parecía dispuesto a permitir. A pesar de ello, alguno conseguía robar segundos al grupo y soñar con un triunfo que no llegaría. Fue en el puerto de Pereña donde se desataba la batalla final y Joaquín Corona y Javi Torres lograban hacerse con unos pequeños segundos que les bastaban para disputarse la victoria final que caía a cargo del primero. Al final, a apenas un segundo iban entrando el resto de favoritos, con Eladio Jiménez portando el amarillo que ya no soltaría.

Clasificación 3ª etapa (Sardón-Sardón, 78 kilómetros)

1. Joaquín Calderón Moreno (1:54-05)

2. F. Javier Torres (m.t.)

3. Mikel Núñez ( a 1 seg.)

4. Rubén de la Mata (m.t.)

5. Iñaki Goiburu (m.t.)

10. Eladio Jiménez (m.t.)

Clasificación general

1. Eladio Jiménez (3:33.18)

2. Damián Ramos (a 21)

3. Joaquín Calderón (a 30)

4. F. Javier Torres (a 36)

5. Mikel Núñez (a 37)

10. Jesús Prieto (a 58)

Eladio Jiménez también se vestía el jersey de mejor salmantino, su equipo, Norinver, ganaba por escuadras, Joaquín Calderón se llevaba la montaña, y Javi Torres, las metas volantes. Calderón era el primer M30, Eladio Jiménez, el M40 y Francisco José Prieto, el M50.