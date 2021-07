ENTRE PUENTES

CATALUÑA- PUJOL EL PEQUEÑO BURGUÉS (II)

A principio de los sesenta, el joven catalán había completado un “dossier” con sus escritos, era su pensamiento sobre Catalunya; este “dossier” fue multicopiado y se realizaron entre 200 y 300 copias encuadernadas con tapas de cartón azul. Con ayuda de su esposa los fue distribuyendo entre sus amistades, la élite del movimiento catalanista.

“Construir Catalunya” fue el nombre del “dossier” distribuido en la clandestinidad, posteriormente editado en la era democrática.

Este libro era, y es, el pensamiento de su autor sobre Cataluña y los catalanes; su autor, aquel joven médico, que fue el presidente de la Generalitat de Catalunya, señor don Jorge Juan Ramiro Puyol Soley, nacido el 9 de junio de 1930, en Barcelona, a la una de la madrugada, en el bloque nº 15 de la calle Septimania. Este libro es un elemento imprescindible para interpretar y entender la historia reciente de Cataluña, tendencias políticas, alianzas con uno y otro partido, así como la política lingüística que actualmente sigue en la comunidad catalana. Para profundizar en la escena misma de la historia es necesario releer “Construir Catalunya”.

Este- libro azul- fue censurado personalmente por él, a pesar de negarlo en reiteradas ocasiones, en “Construir Catalunya” de 1979, habían desaparecido capítulos como, “El ejército de ocupación”, “Un punto básico de democracia y convivencia”, “Construir la clase obrera”.

Entre las reflexiones que Puyol hace en “Ejército de ocupación”, hay algunas como esta:

-Es del todo necesario que los 150.000 a 200.000 hombres que viven en Catalunya sean considerados como lo que son realmente como un ejército de ocupación. Y sentenciaba: “Los hombres del ejército de ocupación actúan con seguridad. Saben que la ley es de ellos”…

Otra de las obsesiones, que desde siempre han perseguido al Presidet de la Generalitat ha sido la inmigración. En 1957 realiza una encuesta seguida de dos artículos: “Inmigración e integración” y “Por una doctrina de integración”; en 1976 Puyol publica un libro sobre el tema cuyo título es “La inmigración, problema y esperanza de Catalunya” calificando el prólogo de “gravísima lacra” el 26 de marzo de 1976 en una conferencia en Hospitalet, Puyol llega a decir:

“… Una de las consecuencias de inmigración podría ser la “destrucción del pueblo catalán este es el único problema que de verdad tenemos”.



En Santa Coloma de Gramanet, decidió declarar al señor Puyol persona “non grata”, por sus opiniones en relación al hombre emigrante, una zona donde mayoritariamente su población era inmigrante. Los anatemas, juicios y demás términos en los que se expresaba este “venerable” deduce su mentalidad paupérrima, es decir su falta de mentalidad. Todo esto es real, contrastable, todo aunque parezca mentira está escrito y su autor es el señor Puyol. Por sus excesos y extremismos, el señor Galinsoga fue cesado. Contra la lógica una persona con la ideología del señor Puyol, que paso un cuarto de siglo de President de la Generalidad, con un ideario aplicado con absoluta impunidad y con total rigidez. Poco importo la existencia de una Constitución Española, cualquier protesta era calificada por los políticos de turno, como una campaña anticatalanista y contra el pueblo catalán. Este ha sido, el padre político que don Artur Mas, confeso ser, y otro seguidor Puigdemont, son otros presidentes de la misma madera, unos agitadores a los que debería darle vergüenza tener un padre así. Pero si meditan no es de extrañar, que esto suceda, sobre todo cuando se conoce a los personajes. Atónitos se han quedado, dicen muchos de aquellos que no movieron un dedo y miraron para otro lado, cuando Puyol manejaba a su antojo su “Patria Catalana”. Pero su conciencia, la insaciable avaricia, codicia y ansias de poder de sus hijos, no ha podido resistirlo, ¡y aquel que vivía en la fe católica, con un crucifijo en su bolsillo!, por fin, se ha visto recompensado, y el pueblo catalán de la mano de otro grupo, de los que fueron sus “Acólitos” aleccionados por este pequeño salvador de la “patria catalana”, sonríen enarbolando la bandera de la rebeldía, de la independencia, de esa república, que él no se atrevió a proclamar, llevando a ese pueblo agitado e intransigente, a elevarse por encima de las leyes, de la Constitución y del sentido común, desmembrando a la sociedad catalana, que también es la de toda España, abocándonos a todos a una absoluta tristeza y desesperanza, de imprevisibles consecuencias.

Esperemos que: “¡El clavado en la cruz, que Puyol llevaba en su bolsillo; le haya aconsejado, diciéndole: pide perdón, entrégate, soporta el castigo, y el peso de la ley”!... Aunque solo sea el 3%... Tu…

Fermín González- comentarista salamancartvaldia.es (blog taurinerías)