El FS Salamanca busca jugadores para su nuevo filial que militará en Regional de Aficionados

Lunes, 19 de julio de 2021

El Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala continúa con su crecimiento a todos los niveles y la próxima temporada presentará una importante novedad en su estructura. Desde la 2021-22, el club salmantino contará con un filial en Regional Aficionados para que sus jóvenes canteranos sigan creciendo antes de dar el salto al primer equipo.

El FS Salamanca ya trabajó en este proyecto el año pasado, pero la situación sociosanitaria que vivimos obligó a posponerlo una campaña más. Si nada lo impide, el Reina Kilama Salamanca FS verá la luz en esta 2021-22.

“La intención no es otra que seguir dando la posibilidad a los juveniles de seguir mejorando y compitiendo en Regional para que en un futuro no muy lejano tengan la experiencia y el bagaje suficiente para jugar en el primer equipo. También es cierto que hay jugadores que por sus estudios no pueden comprometerse al 100% como ellos querrían ni entrenar todos los días marcados, pero sí quieren seguir en el club desarrollándose como jugadores y personas. Está claro que pensamos que lo primero son los estudios, el fútbol sala es un complemento”, explica el presidente Juanlu García.

Una vez se conozca el calendario de competición y el Reina Kilama Salamanca FS sepa las fechas de su pretemporada, organizará captaciones para todos aquellos que deseen entrar a formar parte del club. Los interesados podrán ponerse en contacto con el club a través del correo salamancafutbolsala@gmail.com y el teléfono 639 72 77 70.