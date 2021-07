“Los cereales están dando buenos valores de calidad y cantidad”

Lunes, 19 de julio de 2021

El administrador de la fábrica de piensos Dialgasa, Serafín Olea reconoce el gran problema al que se está enfrentando el ganadero en que las subidas del cereal y los piensos son máximas

“Estamos en máximos históricos, prácticamente no había comenzado nunca una campaña tan alta a nivel general”, declara Serafín Olea, administrador de la fábrica de piensos Dialgasa y vocal en la mesa de precios de cereales de la Lonja de Salamanca. . También anota la escasez de maíz y subraya la gran calidad de la producción de cereales de invierno de este año.

¿Están comprando cereales?

Compramos cereal todos los días, estamos realizando operaciones a diario.

¿Qué tipo de cereales compran?

Fundamentalmente cebada, maíz y trigo.

¿Qué fabrican?

Hacemos pienso principalmente para ganado extensivo, pero para todo tipo de ganado.

¿Lo venden en toda España?

En toda España, pero sobre todo en Salamanca y las provincias limítrofes. Hay camiones que van a Córdoba, Sevilla o Cantabria.

¿Cómo está evolucionando el tema de los cereales?

Estamos en máximos históricos, prácticamente no había comenzado nunca una campaña tan alta a nivel general. Todo viene de los precios internacionales altos que llevamos viviendo durante todo el año que dan la vuelta a los mercados. La cosecha es buena, aun así los precios a los que se está cogiendo la cosecha son muy altos.

¿Ahora parece que baja el trigo?

Ha bajado algo pero siguen siendo precios históricamente altos.

¿Por qué continúa subiendo el maíz y baja el trigo?

Porque son mercados distintos, del trigo hay stocks más altos, hay mayor producción mundial, sin embargo, los stocks de maíz son mínimos, hay una demanda de maíz muy grande, hay una escasez de maíz terrible. Por ejemplo, en España prácticamente no hay maíz.

¿Dónde se orientan ustedes para fijar precio?

Nosotros todos los días compramos cereal, entonces de esa experiencia aportamos a la mesa.

¿Suelen fijarse en otras lonjas?

Te fijas en lo que hacen los demás para ir un poco de la mano.

¿Qué lonjas tienen más vinculación o parecido con la de Salamanca?

Las que más vinculación tienen con la de Salamanca son las otras lonjas de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero luego hay otras como la de Toledo, Sevilla, Córdoba, Lleida o Barcelona que también se miran.

¿Para una fábrica de piensos como la suya cómo afectan estas subidas de precio tan pronunciadas que hemos vivido este año?

Para nosotros no supone gran problema porque repercutimos en el precio del pienso. Realmente el que tiene un problema es el ganadero porque no es capaz de repercutir los precios. Lo que produce el ganadero no lo quiere nadie y lo que compra está rifado, entonces la ganadería ahora mismo tiene una situación complicada.

¿Se está notando un cambio de consumo por parte del ganadero?

Dada la situación el ganadero si está mirando mucho el precio, está intentando gastar lo menos posible e intentar comprar al mejor precio posible.

¿A parte de esta variación del precio que puntos destacaría de esta campaña en relación con otra?

Es una campaña de buena calidad y buena producción. Los cereales están dando buenos valores de calidad tanto de proteína, como de peso, además está dando buena cantidad de kilos. Yo creo que es una buena campaña.

¿Cómo está afectando la epidemia ?

Sobre todo en consumos, sobre todo por influencia del canal horeca (hotel, restaurante y catering). Determinados productos de ganadería como los terneros están sufriendo más.