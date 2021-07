Igea: “No son quejas, son números, las vacunas se han reducido a un tercio, así no podemos mantener el ritmo de vacunación”

Jueves, 15 de julio de 2021

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado que ningún responsable tiene interés político en "enlentecer" la campaña de vacunación, al tiempo que ha reiterado la necesidad de que lleguen "más dosis" a la Comunidad, para lo que ha reclamado un mayor "esfuerzo" al Gobierno central.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente ha insistido en que lo que hace el Ejecutivo regional es poner números sobre la mesa, ya que, como ha defendido, se ha pasado de recibir 600.000 dosis a las 200.000 actuales, lo que supone una reducción "a un tercio".

"Puedo explicarlo con botellas de agua o con patitos de goma", ha señalado Igea en referencia a las críticas lanzadas por el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, tras lo que ha insistido en que todos los partidos hacen "su labor política" en la Comunidad y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, debe "atender los intereses" de la región.

"No lanzamos quejas, son números, hemos tenido una reducción a un tercio en las vacunas, así no podemos seguir y mantener el ritmo de vacunación", ha lamentado Igea. "No pido culpables, pido vacunas, no emito quejas, pongo números", ha aseverado, tras lo que ha insistido en que la Junta no compra vacunas, al tiempo que ha recordado que es el Gobierno quien las reparte.

"Hay que apurarse e intentar poner todos los medios para que a todos nos lleguen las vacunas. Estamos todos cansados, son muchos meses de trabajo muy intenso, pido al Gobierno que se esfuerce para suministrar las vacunas necesarias para salir de esta situación", ha manifestado Igea.

El vicepresidente ha trasladado que las vacunas funcionan y ha detallado que actualmente hay 110 ingresados en los hospitales de la Comunidad que no han recibido dosis, 49 con una dosis y 69 con la pauta completa. Sobre esta última cifra ha recordado que los sueros no son infalibles y ha explicado que en la mayoría de los casos la pauta de vacunación había sido muy reciente antes del ingreso, lo que, por el momento, no evidencia una falta de efectividad de la vacuna a largo plazo.

Según ha detallado Igea la incidencia del virus entre los vacunados es del 0,1 por ciento, lo que significa que el 99,9 por ciento de las personas con la pauta completa no ha presentado síntomas.