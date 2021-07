El PSOE reclama para La Alberca y su comarca impartir estudios de Bachillerato y Formación Profesional  

Jueves, 15 de julio de 2021

Luis Tudanca, en una visita este jueves al municipio, ha reivindicado “la posibilidad y el derecho de que las familias y los jóvenes puedan elegir seguir estudiando en su entorno”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado este jueves a la Junta de Castilla y León “medios educativos dignos y de calidad en el medio rural” para evitar la despoblación de los municipios más pequeños, tal y como viene ocurriendo en la localidad salmantina de La Alberca y su entorno, “donde los alumnos tienen que marcharse a partir de 4º de la ESO si quieren seguir estudiando Bachillerato o Formación Profesional”.

En una visita a este municipio, acompañado por el secretario general de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos, donde han mantenido sendas reuniones con las ampas del colegio ‘Sierra de Francia’ y del IES ‘Las Batuecas’ y con alcaldes y portavoces municipales de la comarca, acompañados por el alcalde, Miguel Ángel Luengo, la procuradora Carmen García, y el portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio entre otros, Tudanca ha sostenido que “sin buenos servicios públicos, sin servicios de calidad, sin que los ciudadanos puedan acceder a ellos en condiciones de igualdad vivan donde vivan, va a ser imposible revertir la despoblación”.

De hecho, ha añadido el líder de los socialistas castellanos y leoneses, “durante los últimos 30 años se ha tenido un modelo que obliga a la gente, a las familias y a los jóvenes a marcharse”. En este sentido ha reivindicado para La Alberca y su comarca “la posibilidad y el derecho de que las familias y los jóvenes puedan elegir seguir estudiando en su entorno”, reclamando a la Junta que posibilite a los alumnos de la zona el poder continuar con sus estudios y formación en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional aquí, evitando de esta forma que, “tanto ellos como sus familias se vean obligadas a marcharse para garantizar la mejor educación para sus hijos”

La Junta “establece un criterio de rentabilidad” a la hora de prestar servicios esenciales como la educación y la sanidad, “lo que perjudica gravemente al medio rural,” ha indicado Tudanca después de rechazar de plano que el ejecutivo regional encabezado por Mañueco justifique la falta de educación, en este caso Formación Profesional y Bachillerato, porque no haya alumnos, “esto no es así, es al revés”, ha añadido, “cada vez habrá menos niños y menos alumnos si no permitimos que la gente tenga la oportunidad de quedarse en el medio rural por falta de oportunidades” ha argumentado.

En este sentido, y para concluir, Tudanca ha recordado que Mañueco firmó en el Pacto por la Reconstrucción la puesta en marcha de una red de centros de FP comarcales para que la FP llegara al medio rural “y poder formar a los jóvenes en los empleos del futuro vía fondos europeos”, algo que, ha finalizado, “mucho me temo que se va a quedar en un nuevo anuncio propagandístico o un incumplimiento más”.