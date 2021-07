Luis Miguel Mosquete: “Este año ha primado la salud sobre la competición”

Jueves, 8 de julio de 2021

El coordinador del Alba de Tormes Club de Fútbol valora la temporada, marcada por la pandemia del coronavirus, y habla del porvenir del club

Uno de los primeros deportes en volver a la normalidad en Alba de Tormes fue el fútbol. Su máximo exponente en la villa ducal, el Alba de Tormes Club de Fútbol, retomó los entrenamientos mientras otras modalidades deportivas seguían inactivas. A pesar de retomar la normalidad, desde el club albense se decidió que la situación que vivía la sociedad por aquellos entonces no era la mejor para retomar la competición. Hoy, con la temporada ya concluida, Luis Miguel Mosquete, coordinador del Alba de Tormes Club de Fútbol, hace balance de la temporada.

“Ha sido una temporada atípica. Lo mejor de todo ha sido volver a practicar el deporte que nos gusta, aunque no a nivel de competición. La Federación de Castilla y León de Fútbol optaba por retomar las competiciones, aunque desde la Junta de Castilla y León no contemplaban esa opción. Nosotros, a nivel de club, queríamos competir por una parte, aunque finalmente se decidió no hacerlo debido a todos los impedimentos que eso conllevaba. No compensaba competir y arriesgar la salud”, señala Luis Miguel Mosquete.

Una vez finalizada la temporada, toca pensar en el porvenir y trabajar en la organización y puesta en marcha de la próxima campaña. “De cara a la temporada que viene si que se va a competir. Ya tenemos inscritos los equipos y vamos a tener un equipo por categoría, incluso van a competir los más pequeños. Lo que no tendremos será equipo aficionado y es algo que nos duele sobre todo viendo que hay localidades cercanas a Alba de Tormes como Peñaranda de Bracamonte o Guijuelo que tienen un primer equipo referencia. Nos gustaría tenerlo, pero es complicado a nivel económico y, además, hemos visto que en los últimos años cuando ha habido equipo aficionado el compromiso de todos no era el deseado”, asegura el coordinador del Alba de Tormes Club de Fútbol.



Futuro del club

Hace tres años, el Alba de Tormes Club de Fútbol corrió un riesgo real de desaparecer tras la falta de un proyecto que dirigiese el club. En ese momento, un grupo de padres conformó una Junta Directiva cuyo mandato acaba esta próxima temporada.

“La Junta Directiva del club acaba este año su etapa y, a partir del año que viene, se empezará a buscar una nueva Junta Directiva para el club. Queremos insistir a los padres que lo vivan desde dentro, que vean lo que es trabajar en un club y no solo se queden con lo que hacen sus hijos en los entrenamientos o en los partidos”, declara Luis Miguel Mosquete, en relación al futuro del club.