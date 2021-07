Un estudiante de Salamanca gana el Premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas 

Martes, 6 de julio de 2021

El licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Agrobiotecnología por la Universidad de Salamanca, Alejandro Jiménez Gómez, ha sido el ganador del “Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas” convocado por Grupo Fertiberia en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACC), con el objetivo de impulsar y reconocer la investigación en el ámbito agronómico y la actividad agrícola. El trabajo premiado, “Estudio metagenómico y culturómico de bacterias asociadas a Phaseolus vulgaris y Brassica napus, implicaciones funcionales y nutricionales de su aplicación como biofertilizantes en cultivos de interés agroalimentario y bioenergético, y evaluación del rol de la putrescina en la interacción bacteria-planta”, ha sido defendido por su autor en la Universidad de Salamanca.

Por primera vez en la trayectoria de este galardón, que este año cumple su 23 edición, se premia también a los directores de tesis que, en esta ocasión, han sido Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología, y Paula García Fraile, profesora titular de Microbiología, ambos de la universidad salmantina.

Asimismo, se ha otorgado un Accésit a la ingeniera agrónoma Mónica Navarro Rodríguez, por su tesis “Molybdenum Metabolism in Azotobacter vinelandii and its Biotechnological Applications”, defendida en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y dirigida por Luis Manuel Rubio Herrero, profesor titular de la misma.

Además de su prestigio académico, este premio es uno de los galardones a la investigación agronómica mejor dotado económicamente de Europa, con un importe de 14.000 euros para el ganador del premio y 8.000 para su director de tesis. Por su parte, el Accésit está dotado con 5.000 euros para su autor y 3.000 euros para el director.

El jurado que ha otorgado los premios ha estado presidido por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACC),Francisco González Torres, e integrado por el presidente de Grupo Fertiberia, Javier Goñi; la jefa de la Estación de Ensayos de Semillas y Plantas de Vivero del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA),Ana Patricia Fernández-Getino; el miembro del consejo asesor de la ETSIAB (UPM),Luis Márquez; el catedrático de Producción Animal de la Universidad de Valladolid, Jesús Ciria; el director de I+D+i del Grupo Fertiberia, Javier Brañas, y la directora de Estudios e Investigación de Mercado del Grupo Fertiberia, Pilar García-Serrano.

Para el presidente de Grupo Fertiberia, Javier Goñi, este premio refleja el apoyo de la compañía a la investigación, reconociendo los méritos académicos de tesis doctorales defendidas en España y Portugal. “Una apuesta segura por la innovación, que también está presente en cada uno de los proyectos que impulsamos para seguir avanzando hacia soluciones de nutrición vegetal sostenibles para nuestros suelos y liderar así la descarbonización del sector, además de avanzar en el desarrollo productos de alto valor añadido pensados para la agricultura europea del futuro”, ha destacado Goñi.

Por su parte, el decano del COIACC ha afirmado que se siente “muy satisfecho, ya que el Colegio ha acompañado a Grupo Fertiberia en esta larga trayectoria y ha podido colaborar en la gestión y resolución de estos premios, que gozan de un gran prestigio y reconocimiento en el sector agrario”. Según Francisco González, “no es fácil mantener durante ya casi un cuarto de siglo una convocatoria en la que cada año concurren los mejores trabajos de investigación relacionados con la fertilización y la agricultura en general y que, además, como se ha demostrado en la edición actual, son cada vez de mayor calidad, lo que, por otra parte, demuestra la mejora constante en el nivel de investigación de nuestras universidades y centros especializados en investigación agraria de España y Portugal. Esto, sin duda, es un componente esperanzador para la mejora y el futuro del sector agrario de ambos países”.

Por otra parte, el COIACC ha querido felicitar a Grupo Fertiberia “no solo por el acierto en la convocatoria de estos premios, sino también por su constante búsqueda de soluciones más eficaces en el complejo mundo de la fertilización de los cultivos agrícolas y de la industria”. En este sentido, ha destacado “la apuesta firme de la compañía por la búsqueda de fórmulas de abonado sostenibles y compatibles con la conservación del medio ambiente, lo cual redunda, sin duda, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población, en su doble componente disponibilidad y calidad de los alimentos, que, por otra parte, son objetivos prioritarios de la ingeniería y ciencia agronómica”.

Casi medio millón de euros

Los trabajos premiados pertenecen a una convocatoria especial que agrupa la XXII y XXIII edición a la que se han presentado un total de 25 tesis doctorales. Desde la creación del premio, en 1996, se han presentado más de 370 estudios de casi 50 universidades y centros de investigación y se han entregado premios por un valor cercano al medio millón de euros.

El galardón, de ámbito hispano-luso, establece como requisito que las tesis presentadas hayan obtenido la máxima calificación “cum laude” y que estén relacionadas de una forma directa con la fertilización, los suelos y su enmienda, aunque por su calidad, también se valoran trabajos relacionados con la actividad agrícola en general.