Uxío da Pena volverá a jugar en el Helmantico... con el Bergantiños

Jueves, 1 de julio de 2021

Tras dos temporadas en el conjunto charro, el delantero gallego ficha por un recién ascendido de la provincia coruñesa

El delantero gallego Uxío da Pena, que ha jugado las dos últimas campañas en el Salamanca UDS, volverá a jugar en el estadio Helmántico, aunque no lo hará con la camiseta del conjunto charro, sino con la del Bergantiños, conjunto de la localidad coruñesa de Carballo, que ha logrado el ascenso a Segunda RFEF.

De este modo, el ariete vuelve a su tierra y seguirá disfrutando del fútbol. Recordamos que militó dos años en el conjunto blanquinegro, disputó 31 partidos y vio puerta en cuatro ocasiones. Además, se rompió el cruzado en la primera de esas dos campaña dejándose todo sobre el campo en un derbi en Guijuelo. Ha sido uno de los tipos más queridos por la grada.

Ya en en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA había reconocido que “el Salamanca no es el lugar para seguir porque hay cosas que se escapan del control del jugador. En los 22 meses que he estado en el club no me he dejado nada dentro y siempre he dado el 100% de lo que tenía”, comentó. Además, el ex del Dépor agradeció la oportunidad de llegar a su ya antiguo equipo al presidente Manuel Lovato.