La Diputación aumenta su presupuesto en 630.000 euros para hacer frente a nuevas necesidades

Miércoles, 30 de junio de 2021

La Diputación de Salamanca aprobó este miércoles, en su sesión ordinaria del pleno, el expediente de modificación en sus modalidades de créditos extraordinarios por importe de 224.634,00 euros, suplementos de crédito por importe de 412.682,50 euros y bajas por anulación por importe de 5.000 euros, en total en torno a 630.000 euros para hacer frente a distintas necesidades no contempladas en el presupuesto de 20211, entre las que se encuentra el convenio con la Junta de Castilla y León sobre Educación Ambiental, como recordó Antonio Luis Sánchez, diputado de Hacienda.

La aprobación de este punto no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición, que reclamó una mayor previsión del gasto para no ‘echar mano’ del remanente de tesorería, como le recriminó el diputado de Cs, Jesús de San Antonio, auqnue finalmente este grupo acabara apoyando la propuesta junto con el PP y el diputado no adscrito, José Francisco Bautista.

Por el contrario, el PSOE no pasó de la abstención, aunque Fernando Rubio aprovechó de nuevo la ocasión para reclamar un nuevo Plan de Apoyo Municipal complementario y que, una vez más, rechazó el diputado del PP recordando a Rubio que están en ejecución actualmente tres Planes de Apoyo a los ayuntamientos, además de los diez millones destinados a la construcción de depuradoras para cumplir así las exigencias desde Europa.

Otro de los acuerdos adoptados en esta sesión fue la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición (RCD´S) procedentes de obras menores y de residuos vegetales, así como por infracciones.

Aunque el punto se aprobó por unanimidad, el debate no estuvo exento de críticas por el alto precio del coste del servicio y que se repercute en las tasas, si bien el diputado de Medio Ambiente, Román Hernández, justificó la propuesta en un sondeo de mercado y en el que se detectó que “los precios que tenemos son más bajos que los de los servicios privados”.

Carlos Fernández Chanca, del PSOE, criticó que cuatro años después de aprobado el servicio “no hay aún contenedores”, y abundó en el alto coste del servicio también expuesto por Cs y Bautista, “más caro que lo harían los propios municipios”, lo que en su opinión retraerá a los ayuntamientos de su uso. Por su parte, Bautista pidió un abaratamiento de las tasas mediante financiación de la Junta de Castilla y León. En opinión de Manuel Hernández, de Cs, este servicio no solucionará el problema de las escombreras.

Dos mociones del PP

En el apartado de mociones, el PP presentó dos mociones que fueron aprobadas. La primera de ellas fue para condenar el indulto otorgado a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y exigir la dimisión del Presidente del Gobierno por haber faltado a su juramento constitucional. En esta moción el PP contó con el apoyo de Cs y el voto en contra del PSOE y del diputado no adscrito. Tanto los socialistas como Bautista criticaron que el PP utilice asuntos de política nacional para “emponzoñar la Diputación”, mientras que Rubio recordó a los populares los indultos concedidos por el Gobierno de Aznar a terroristas de Tera Lliure y que el PSOE apoyó “por ser una cuestión de Estado”, actitud que pidió al PP en esta ocasión.

La segunda moción del PP iba también dirigida al Gobierno, en este caso para que baje el recibo de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios. García Sierra consideró insuficiente la bajada temporal del IVA anunciada por el Gobierno, y pidió rebajar del 7 al 0 el tipo de gravamen, así como una campaña informativa para que explique las nuevas tarifas. La moción contó con el único voto en contra del PSOE, si bien su portavoz señaló que aun estando “de acuerdo de que la factura de la luz es cara, no apoyamos una moción enlatada en Génova”, recordando que “por primera vez el Gobierno trabaja en revisar todos los tramos de la factura de la luz”, y que “la propuesta busca el efecto humo para que no se hable de la provincia”.

Tres mociones del PSOE

El PSOE presentó tres mociones col mayor y menor suerte. La primera era de nuevo instar a la Junta a que garantice la asistencia presencial en los consultorios médicos, propuesta que ya fue presentada en abril y que, como ahora, contó con el apoyo de todos los grupos. Para Fernando Rubio se trata de “una cuestión de derechos, no vamos a permitir una nueva ofensa hacia al medio rural. En este momento para quitar el miedo a los habitantes de los núcleos rurales es importante que la gente aprecie que estamos todos juntos en esto”.

Por su parte, Bautista puso el dedo en la llaga al señalar que “la atención sanitaria es un derecho fundamental se viva donde se viva, pero a pesar de ello en el medio rural hay deficiencias”. En respuesta al portavoz de Cs, que alabó el trabajo realizado de la consejera de Sanidad, y que apostaba por la cita previa en los consultorios, “el problema viene cuando se necesitan los médicos y no se desplazan”.



José María Sánchez, portavoz del PP en este punto, recordó que “el objetivo es restablecer la atención presencial conforme lo permite la situación”, por lo que calificó de demagogia y falta de rigor los argumentos expuestos por el portavoz socialista.

La segunda de las mociones hacía referencia a la promoción del castro de Irueña, en Fuenteguinaldo, como recurso turístico, propuesta que fue defendida por Fernández Chanca y de la que sacó dos de los tres puntos que solicitaba. El primero aceptado por el diputado de Turismo, Javier García, fue la inclusión de este castro en el programa de Territorio Vetón junto con los castros de Yecla de Yeltes y Las Merchanas en Lumbrales. Y del tercer punto, que era solicitar apoyo a la Junta para financiar nuevas excavaciones, se acordó en solicitar a la Administración regional a que “siga apostando” por el castro de Irueña.

La tercera de las mociones fue rechazada tanto por el PP como Cs. Esta consistía en la realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible Metropolitano que facilite la conectividad del alfoz con la capital, propuesta que fue defendida por Miryam Tobal. Tanto Carlos García Sierra por el PP, como Manuel Hernández por Cs calificaron la propuesta de “querer comenzar la casa por el tejado” en tanto que no existe ningún Plan de Movilidad creada y es competencia de los ayuntamientos, a los que ni siquiera se les ha consultado sobre su participación, incluido el de la capital. Reconocido que “el Consejo del alfoz no funciona”, se consideró que el primer paso sería tener una reunión con los ayuntamientos para conocer su interés.

Dos mociones de Cs

Ciudadanos presentó dos mociones y ambas fueron tumbadas por el PP. La primera hacía referencia a la inclusión de mejoras en la feria Salamaq, tales como la designación de un día específico en el calendario dedicado a profesionales, la creación de una sección de veterinaria, y la creación de un espacio para empresas en innovación tecnológica especializadas en el sector agroganadero. Defendida por Jesús de San Antonio, quien criticó que se hayan trasladado de Salamaq a La Glorieta las actividades taurinas, en respuesta el diputado de Ferias, Jesús María Ortiz, señaló que los profesionales tienen no uno sino tres días dedicados en Salamaq y que el Colegio de Veterinarios estará en Salamaq 2021. En cuanto al traslado de los festejos taurinos a La Glorieta, Ortiz señaló que el motivo de esta decisión es la pandemia y ganar así aforo tras las limitaciones si llegase el caso.

La otra moción rechazada por el PP trataba de la creación de una atracción de aventura en la zona de El Travieso como reclamo turístico para potenciar la viabilidad del hotel de montaña propiedad de la Diputación. Concretamente, la propuesta defendida por Manuel Hernández consistía en la instalación de una tirolina que sirviera como reclamo en los meses sin nieve.

El diputado de Turismo, Javier García, recordó que se viene trabajando en el espacio del alto Candelario desde hace dos años, “con encuentros con Segitur hablado sobre las sierras de Béjar y Candelario”, estando pendiente de recibir un dossier en el que se reflejará “qué hacer en este espacio, y una vez con ese documento se realizará una valoración con el resto de grupos que quieran participar”. Por su parte, el PSOE recordó que el Ayuntamiento de Candelario pretende construir en esta zona un parque multiaventura, “una propuesta madura y seria”, por lo que consideró que merecería la atención de la Diputación, guante que cogió García Hidalgo para mantener una reunión.

Moción de Bautista

Sobre la mesa, a la espera de mantener una reunión con representantes del sector olivarero quedó la moción presentada por el diputado no adscrito, en la que pedía la creación de una línea de ayudas a las almazaras de las provincias y a los olivicultores para reducir los costes de molturación, ayudas como la Diputación concede a otros conceptos también del sector primario, por lo que Bautista no entendió muy bien el rechazo de Cs al argumentar que se podían violar las reglas de mercado que cuida la UE en materia de competencia, ayudas que, por otro lado, reciben los productores y almazaras portuguesas desde las administraciones públicas.

Por su parte, el diputado de Agricultura, Julián Barrera reconoció que el sector del olivar es “uno de los grandes desconocidos por ser minoritario en la provincia, pero no por ello menos importante”. También recordó a Bautista que el sector cuenta con ayudas de la UE, de Gobierno, Junta y la Diputación, algunas de ellas dirigidas a la modernización, por lo que entendió que ”el problema del olivar es mucho más de fondo, de falta de vocación para los jóvenes, porque hay que trabajar duro para que sean rentables”. Por ello, propuso dejar sobre la mesa el punto y establecer una reunión con los afectados para “escuchar los problemas que están atravesando y a partir de ahí tomar una decisión”, petición que fue aceptada por Bautista.

Esta sesión plenaria comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo a la última violencia de género y cuya víctima residía en el municipio de Doñinos. También, en el apartado de ruegos, la diputada Beatriz Martín solicitaba que la corporación provincial trasladase sus condolencias a la familia de cooperante de Médicos sin Fronteras asesinada días atrás en Etiopía y procedente de la localidad de Sanchotello, condolencias que trasladó el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, en ese momento.