Mike Barba, ex del Salamanca UDS, decide retirarse del fútbol a sus 22 años

Mike Barba, ex del Salamanca UDS, decidió retirarse del fútbol a sus 22 años. El meta alternó la portería del primer equipo y el filial, con el que tuvo ficha durante toda la 2020/2021, y firmó por el Pumas de Tabasco, de la Liga de Expansión de México, antes de que acabase el campeonato en Tercera División, pero ahora sorprendió a todos con una decisión personal que hizo pública en su cuenta de Instagram.

“Te comparto que tomé la decisión de hacerme a un lado del fútbol. La razón principal es que llevo tiempo que no soy feliz bajo la portería. Lo amo, pero no disfrutaba en mi posición. Me olvidé de hacer lo que me gusta”, indicó el azteca en la citada red social.

De este modo, el cancerbero, que ocupaba ficha sub-23, dejó atrás una etapa en su vida para afrontar nuevos retos que le devuelvan la ilusión para seguir adelante.