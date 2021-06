El Archivo de la Diputación de Salamanca muestra el pasado de la provincia con una exposición de grabados

Martes, 29 de junio de 2021

El Archivo de la Diputación de Salamanca muestra el pasado de la provincia a través de una exposición de grabados del siglo XIX que se puede ver en sus dependencias del Patio del Palacio de La Salina.

La Institución provincial ha remarcado que una de las tareas que tiene encomendadas el Archivo de la Diputación de Salamanca "es la de fomentar la difusión de los fondos que posee en sus dependencias del patio del Palacio de La Salina".

Dentro de esa labor se enmarca la segunda parte de la exposición 'Salamanca en los grabados antiguos', de su colección de grabados del siglo XIX incluida en la Biblioteca de Temas Salmantinos de la Diputación, que es la que se muestra ahora en las instalaciones.

La colección, conformada por más de 120 ilustraciones fechadas entre 1809 y 1869 y relacionadas con Salamanca y sus costumbres, se ha dividido en dos para su exposición. Medio centenar de piezas han estado expuestas en la pequeña sala de exposiciones, que han cedido su sitio ahora al resto, 70 ilustraciones que no fueron mostradas y que pueden visitarse de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Sus autores fueron artistas como los ingleses William Bradford, Christopher y Thomas Kelly y el francés Adolphe Rouarge. Entre los autores españoles se encuentran los pintores Manuel Alcázar y Francisco Aznar; los dibujantes Francisco Xavier Parcerisa y el grabador Bernardo Rico.

"Todos ellos recorrieron la ciudad y la provincia de Salamanca a lo largo del siglo XIX y mostraron en sus obras el arte de sus monumentos, a destacados personajes de su historia y escenas de la vida cotidiana", ha indicado la Diputación.

Los grabados están realizados con diferentes técnicas como el aguafuerte o la aguatinta. Muchos de ellos ilustraron publicaciones como 'Voyage pintoresque en Espagne et en Portugal', 'Sketches of the country, carácter and costume in Portugal and Spain', 'A new and complete system of universal geografy', 'Recuerdos y bellezas de España', 'Monumentos arquitectónicos de España' o 'La crónica general de la provincia de Salamanca'. Otros se publicaron en revistas de la época como 'La Ilustración Española y Americana' y 'La Ilustración Ibérica'.

En la publicación 'Salamanca en los grabados antiguos', editada en el año 2016 por el Servicio de Difusión y Publicaciones de la Diputación de Salamanca, se encuentran todos los grabados que integran la colección, un libro que se encuentra a la venta en librerías al precio de 20 euros.