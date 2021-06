El panameño Javier Alvarado gana el Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana

Martes, 29 de junio de 2021

El jurado concedió un Accésit al chileno Marcelo Gatica por su poemario ‘Echa tu pan sobre las aguas’

Un prestigioso jurado integrado por poetas, académicos y responsables de entidades culturales de España, Portugal y América Latina, acaba de dar su veredicto desde Salamanca, concediendo el II Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana al poeta Javier Alvarado (Santiago de Veraguas, Panamá,1982), por su libro ‘Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso’, uno de los 12 trabajos finalistas de las 265 obras presentadas a este singular certamen en el que participaron poetas de 28 países, y que se ha convertido en referencia ineludible en cuanto a la poesía escrita desde anclajes bíblicos.

Alvarado, quien se presentó al concurso bajo el seudónimo de ‘Dimas’, es licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Panamá y ha sido galardonado con numerosos premios, como el Premio Nacional de Poesía Joven de Panamá Gustavo Batista Cedeño en los años 2000, 2004, 2007 y 2014. Premio de Poesía Pablo Neruda 2004 y Premio de Poesía Stella Sierra en el 2007. Poeta residente por la Fundación Cove Park, Escocia, Reino Unido 2009. Mención de Honor del Premio Literario Casa de las Américas de Cuba 2010 con su obra ‘Carta Natal al país de los Locos (Poeta en Escocia)’. Primer Premio de los X Juegos Florales Belice y Panamá, León Nicaragua con ‘Ojos Parlantes para estaciones de ceguera’. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2011 en poesía con el libro ‘Balada sin ovejas para un pastor de huesos’. Premio Internacional de Poesía Rubén Darío de Nicaragua por su libro ‘El mar que me habita’. Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén 2012 por su libro Viaje Solar de un tren hacia la noche de Matachín. Finalista del Festival de la Lira (Ecuador) 2013 por su libro ‘Carta Natal al País de los Locos (Poeta en Escocia)’. En 2014, un jurado conformado por el poeta español Antonio Gamoneda, el poeta peruano Rodolfo Hinostroza y Julio Pazos de Ecuador, le otorgaron el Premio Medardo Ángel Silva a obra editada por su libro Carta Natal al país de los Locos. En el 2015 obtuvo el premio Ricardo Miró de poesía, máximo galardón de las letras panameñas. En 2017 obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Luego el Premio Juegos Florales de Quetzaltenango, 2018. En 2020 obtiene junto a Lucía Estrada y el traductor Russel Karrick the Gabo Prize in Literature in Translations & Multilingual Texts. Ha dado lecturas de sus poemas en Cuba. Chile, Nicaragua, Costa Rica, México, Inglaterra, Guatemala, El Salvador, Escocia, Colombia, Quebec, Canadá, Argentina y Uruguay; así como también la aparición de sus poemas en varias antologías de Poesía Hispanoamericana.

Sobre el libro ganador, Juan Carlos Martín Cobano, secretario general de la Tiberíades y uno de los miembros del jurado, destaca: “Hay que ser valiente para presentarse a un Premio de esta categoría con un libro de sonetos. En primer lugar, se enfrenta al desdén con que muchos miran hoy un metro clásico de tanta exigencia formal que puede condicionar, hasta mutilar, la fuerza poética de una creación. En segundo lugar, algún buen artífice, como el panameño Javier Alvarado, puede obtener un puñado de diamantes en cada colección, pero es casi imposible mantener un nivel alto en todo un libro sin caer en un alto porcentaje de muestras de cartón piedra. Pero este bravo, dedicado y brillante poeta ha demostrado su propio valor, la valía de sus versos, la merecida vigencia o recuperación del soneto y la ya proverbial excelencia de esta joven generación de poetas centroamericanos”.

Para Alfredo Pérez Alencart, presidente del jurado, lo valioso de este resultado ha sido el “constatar que la Poesía goza de muy buena salud, donde poetas jóvenes están escribiendo una obra muy madura, sedimentada en los versos perennes del Libros de los Libros. Se ha cumplido nuestros objetivos al convocar el premio; esto es, el alentar a que poetas de todas las edades vuelvan sus ojos ante la inmensa poesía contenida en la Biblia, abriendo así sus corazones y sus entendimientos al magma derivado del Amado galileo, Poeta mayor del Reino”.

Accésit para poeta chileno

Ante la alta calidad de los poemarios finalistas, el jurado decidió conceder un Accésit al libro ‘Echa tu pan sobre las aguas’, del poeta chileno Marcelo Gatica, presentado bajo el seudónimo ‘Hijo de Nun’, el segundo trabajo más votado. Gatica (Cauquenes, Chile, 1976), es Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, con una tesis titulada titulada “Rodrigo Lira Canguilhem: Una propuesta poética en tiempos de desolación”. Ha publicado los poemarios ‘El mar ya no es’ (2019), ‘El extramuro /Väljaspool-müüre’ (Estonia, 2018), ‘Anclado al Pescador de Mares’ (2016), ‘Crucial’ (con Pablo Gutiérrez, 2014), ‘Portafolio. Poemas a Pie de Página’ (Con Camilo Cantillana, 2014). En Chile publicó ‘Barios buelos: boladas boludas’, de Rodrigo Lira Canguilhem (Piélago Casa Editorial, Santiago de Chile, 2016), y en Estonia ‘Vientos del sur / Lounatuuled’, antología de poesía chilena seleccionada e introducida por él, con traducción de Carolina Pihelgas, Mariliin Vassenin y Helina Aulis. Tallin, 2015). En su país también publicó el poemario colectivo Taller Literario (2001), el libro de poesía a tres manos A-Trio Poético (2003) y poemas varios en Calíope, revista de poesía (2000-2003), obteniendo el Premio de Poesía de la UMCE (2003). Ha recibido el Accésit del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador (2029), el Accésit del Premio Internacional de Poesía “Luis López Anglada” (Burgohondo, Ávila, 2008) y el primer accésit del Premio González-Warris de Poesía (Barcelona, 2012). Sus poemas se encuentran en una decena de antologías publicadas en España y Portugal.

Sobre este poemario, que también será publicado por Tiberíades y el Fondo Jacqueline Alencart para la Difusión de la Poesía Bíblica, Martín Cobano destaca: “El chileno Marcelo Gatica da en este libro una muestra más de su voz intensa y original. La Biblia, la Física, la Química y la Fe viva, auténtica y cotidiana del autor se amasan en un pan leudado con la experiencia y la reflexión poéticas, horneado en la disciplina del oficio y entregado a las aguas de la súplica y la alabanza en la convicción del dar que recibe, de la semilla que muere para resucitar en fruto que ha de nutrirnos y refrescarnos también a nosotros”.

Entrega en Salamanca

El Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana ha sido creado en Salamanca bajo el amparo de TIBERÏADES, la red iberoamericana de poetas y críticos literarios cristianos, que dirige el poeta peruano-español Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca. El premio tiene el auspicio de la Sociedad Bíblica de España (SB) y del Fondo Jacqueline Alencar para la Difusión de la Poesía Bíblica, tanto para la publicación del libro premiado para la dotación económica como para la dotación económica. El pintor Miguel Elías ofrecerá una pintura original, “Rey David, poeta”, a la ganadora.

El jurado estuvo integrado, además de Alencart, por Antonio Colinas, Carlos Nejar, António Salvado, Sonia Luz Carrillo, Hugo Mujica, Juan Antonio Massone, Francisca Noguerol, Luis Rivera-Pagán, Ana Cecilia Blum, Andy Wickham, Luis Fajardo, Juan Carlos Martín Cobano e Isabel Pavón.

El premio se entregará en Salamanca el próximo 13 de octubre y dentro del marco del XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que estará dedicado a Antonio Colinas y a recordar los veinte años de la partida de los poetas Adares y Gonzalo Rojas.