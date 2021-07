Un año para la historia en el Helmántico: tres equipos distintos juegan en él como local

Lunes, 5 de julio de 2021

El Salamanca UDS y su filial compartieron el estadio con el Ribert en una temporada 2020/2021 en el que el estado del césped causó gran polémica durante muchos meses

La temporada 2020/2021 fue muy extraña y especial por demasiadas cosas como la pandemia, el regreso del público a las gradas, los positivos en coronavirus o también por ser en la que el Helmántico ejerció de local para tres equipos distintos. Un hecho que quedará para el recuerdo y la historia de la provincia charra, puesto que el Salamanca UDS y su filial compartieron el estadio con el Ribert en un curso en el que el estado del césped causó gran polémica durante muchos meses.

La historia resultaría sorprendente a principio de la campaña, ya que lo habitual es que solo sea un conjunto el que dispute los encuentros en casa sobre el mismo escenario –contadas son las excepciones–. Sin embargo, todo cambió al final de la misma. Con la Liga terminada para el bando dirigido por Lolo Escobar, que no renovó con la disciplina de la carretera de Zamora y dio el salto a Segunda División de la mano del Mirandés, el club decidió que el ‘B’ disputase los dos últimos encuentros en los que actuó como anfitrión en el ‘templo’ y que el Ribert, entidad con la que existe un convenio, hiciese lo mismo en el playoff de ascenso de Regional de Aficionados.

Y la jugada no salió nada mal, ya que los de Javier Guillén ganaron los dos encuentros en los que fueron unos privilegiados y los de Jehu Chiapas pasaron de ronda y obtuvieron un resultado positivo en la ida de la final. El problema residió en los problemas que sufrió el tapete verde por los impagos, el mal tiempo típico en Salamanca durante los meses de invierno por las heladas y también porque ya tiene mucho años a sus espaldas…

Por ejemplo, una sonada crítica hacia la que fue una de las alfombras del fútbol español hace no tantos años la hizo el mexicano Puma Chávez: “Es un verdadero asco, no lo cuidan nada”, afirmó con rotundidad el delantero. Su misma línea la siguió otro jugador como Uxío da Pena, que ya anunció su marcha, al asegurar que “es triste ver el Helmántico así. Era una de las envidias en España y todos los jugadores que vienen ahora dicen que es una pena que no se pueda jugar más vistoso en este campo”. Por no hablar del extécnico Lolo Escobar, que llegó a decir que “ha habido lluvia, nieve… pero si tienes un perfil de jugador, el no tener las herramientas para ello nos perjudica”, se lamentó.

Pese a ello, con el paso de las jornadas y la llegada del calor, la situación mejoró. De hecho, Willy Ibáñez, del filial blanquinegro, indicó que “sí que es verdad que no parece en perfectas condiciones, pero en esta época ya va bien con el riego y está cortado”. Un comentario que comparten en el vestuario del Ribert, que gozaron de una experiencia única en la vida en su ansiada búsqueda de alcanzar la Tercera RFEF.

En definitiva, el Helmántico seguirá siendo un lugar con un aroma especial en toda la provincia y para los amantes del deporte, pero la realidad es que es uno de los puntos a mejorar de cara al futuro para que vuelva a ser uno de los mayores escaparates que tenemos todos los salmantinos.