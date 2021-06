Manu González: “Lo único que quiero es buscar un proyecto que me ilusione para seguir compitiendo y sacar lo mejor de mí”

Jueves, 24 de junio de 2021

Manu González, jugador y máximo goleador del Peñaranda, repasa la temporada 2020/2021 con SALAMANCA AL DÍA y habla sobre sus intenciones de futuro de cara al año que viene tras el descenso del conjunto del Luis García a la Regional de Aficionados.

Valoración del curso: “Es un sabor agridulce. No hemos conseguido el objetivo que era por lo que estábamos luchando todo el año, pero sí es cierto que estoy orgulloso de mis compañeros y ante las adversidades que nos han surgido como el COVID, los parones o las lesiones, el equipo se ha repuesto y ha intentado pelear hasta final. Nos tenemos que quedar con eso y con el grupo humano, que es muy importante y lo que me ha encantado de este año y del Peñaranda”.

Cómo se vive un año con tantos problemas externos: “Es muy duro, sobretodo el tema de vestuario, que durante cualquier temporada es fundamental y por normativa COVID nos teníamos que separar en grupos reducidos, por lo que no hacías prácticamente vida en él. Son medidas que privan que un equipo se comporte de forma normal y afecta al terreno de juego”.

Pichichi del equipo con cuatro goles: “Me he encontrado muy bien en muchos aspectos del juego y en los partidos. Lo he jugado prácticamente todo, salvo el último mes que he tenido una lesión de rodilla, pero sí que era primer año entero en Tercera División y lo he podido aprovechar para competir contra jugadores muy buenos y dar muy buen nivel”.

Futuro: “Hemos terminado la Liga hace una semana y todavía no nos hemos sentado nadie con el Peñaranda, aunque primero hablaré con ellos para ver sus intenciones. Lo único que quiero es buscar un proyecto que me ilusione para seguir compitiendo y sacar lo mejor de mí disfrutando del fútbol, que es mi pasión”.

Proyectos en Tercera RFEF: “A todo jugador le gusta competir en la máxima categoría posible y se tendrá que valorar todo si sale alguna opción. Ojalá estén todos los equipos posibles en Tercera RFEF y que asciendan el Ribert y el Ciudad Rodrigo. También juegan el Guijuelo, el Salamanca y el Santa Marta, que son de la zona y es importante para el fútbol y la gente de aquí. A partir de ahí, ya se irá viendo…”.