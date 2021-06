Carlos de la Nava y su futuro: “Confío en estar en Unionistas, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe...”

Miércoles, 23 de junio de 2021

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA en medio de sus vacaciones y –previsiblemente– a menos de un mes para que su equipo empiece la pretemporada en busca de salvarse en Primera RFEF tras la reestructuración vivida en el fútbol español.

Próxima temporada: “La verdad que ha cambiado un poco la situación con respecto a otros años y nos hemos metido en una Liga que parece que va a ser muy bonita con equipos importantes. Vamos a ir con la ilusión de hacerlo muy bien”.

Los socios votan subir el precio de los carnets: “La afición siempre responde, el año pasado no pudieron ir al fútbol e hicimos más de 2.500 socios. Han aprobado una subida para pagar más y nosotros se lo agradecemos, ojalá les respondamos con un buen juego y resultados”.

Jugar en el Reina Sofía a principio de Liga: “Estoy poco informado, solo lo que leo por ahí… Llevamos mucho tiempo de retraso y prefiero no saber nada, porque nunca se cumple lo que se dice. Ojalá la gente pueda entrar desde principio de temporada, aunque mi sensación es que no. Hace no mucho estuve allí y seguía igual, el campo está parado y entiendo que habrá unos trámites...”.

Salida de Hernán y llegada de Dani Mori: “No me lo esperaba, pero se rumoreaba mucho que igual podía irse del club. Pensaba que no y es decisión suya, no nos podemos meter en eso. Con Dani he hablado un día y conozco gente que opina muy bien de él”.

Conversaciones con Toni García: “Hacía falta una figura de director deportivo. He charlado con él una vez para presentarse y no he vuelto a saber nada desde entonces, pero supongo que en los próximos días hablaremos más”.

Intereses de otros equipos en él: “Hay algún interés, pero está un poco en manos de mi representante y tenemos que hablar con Toni para ver la situación del club y mía. Intentaremos llegar a un acuerdo…”.

Salir o no de Unionistas: “Siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí y que es mi casa, ojalá pueda quedarme más años. Aún estamos muy al inicio (del mercado) y no sé muy bien el proyecto que tiene Unionistas. Tendremos que sentarnos a ver qué pasa. Confío en estar, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe”.