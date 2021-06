Miércoles, 23 de junio de 2021

Carta de Sergio a su hermano Javier García Sánchez, fallecido en Salamanca el 21 de junio de 2021

Buenos días Javi.

Desde pequeño me cogiste y cuidaste. Has sido mi referencia y espejo.

Por allí, por donde has pasado dejaste tu huella, te implicaste, un gran trabajador, sacaste una sonrisa al resto de personas, ayudaste a todo aquel que lo necesitaba, eres muy querido, buenísima persona y sigues haciendo un mundo mejor.

Cada vez que me hablan de ti te admiro un poco más, me recuerdan lo que yo ya sé pero gusta y me enorgullece.

Siempre que tengo cualquier duda o necesidad ahí estás. Me enseñaste y enseñas a amar y a moverme por el mundo. Gracias por sacarme una sonrisa en todo momento y condiciones. Siempre me aguantas, apoyas, ayudas en mis momentos de miedos y dudas, incluso me solucionas

Me acuerdo de tantos momentos compartidos y lugares que sería imposible resumir, ya que es toda mi vida, aquí dejo algunos ejemplos: en nuestra vida cotidiana en casa absolutamente en todos (conversaciones, consejos, paseos, juegos, comidas, sueños, ratos juntos...), en nuestro barrio, en nuestra maravillosa ciudad de Salamanca, en Alba de Tormes, San Jerónimo, Olmedo de Camaces, por la provincia de Salamanca, me enseñaste Madrid y su vida, nos llevaste a todos de vacaciones (Galicia, Sevilla, Cantabria...), me enseñaste Barcelona y sus alrededores y recordamos juntos aquel viaje cuando éramos niños, fuiste el primero en ir a verme a Londres para ayudarme y aconsejarme, y volviste, me fuiste a buscar siempre al aeropuerto y estación. Me llevaste y apoyaste en todos y cada uno de mis nuevos institutos (Valladolid, Ciudad Rodrigo, Salamanca, León, La Alberca y Arcos) y encima en la mayoría de ellos volviste con los papás...



Siempre te escapas a casa en todas las celebraciones, cumpleaños y recuerdos, sacándonos nuestra mejor sonrisa y la mayor de nuestras alegrías.

Por no hablar de todos los favores que me hiciste y haces, lo material que me regalaste y regalas y todas las sorpresas que me trajiste y traes, que sinceramente lo material es lo de menos, yo me quedo con el amor incondicional que hay detrás de cada regalo, siempre piensas en tu familia y los demás.

Aquí podríamos añadir todas las actividades físicas compartidas juntos: nuestros partidos del barrio ¡Qué clase tienes!, nuestras carreras, salidas en bicicleta...

Me haces la vida fácil con tu ejemplo y valores y porque ser hermano vuestro me abre muchas puertas y sobre todo me acerca a buenas personas.

Eres muy buena persona, nos haces crecer y estar más unidos a toda la familia.

¡Muchas gracias! Tengo a los mejores padres y hermanos del mundo. Os quiero mucho y seguiré aprendiendo de vosotros.

Un abrazo muy grande Javi de tu hermano Sergio