Me corrijo y pido disculpas

Debo pedir disculpas por algo que escribí en mi artículo de ayer “La Base Aérea de Matacán, valores de altos vuelos”, donde decía literalmente, refiriéndome a uno de los simuladores de Control Aéreo y a sus técnicos y profesores: “A dónde llegará su dedicación y su capacidad que uno de los modelos ha sido replicado y está siendo probado por AIRBUS, la multinacional europea de aviación, con gran éxito.”

Esa información no corresponde a la verdad. El que escribe y opina debe intentar siempre ser fiel a la verdad y no dejarse llevar por determinados sentimientos, tampoco los de admiración, amistad u orgullo compartido. Lo cierto es más bien que el simulador al que me refería ha sido hecho por AIRBUS con la colaboración por parte de los técnicos del Ejército del Aire en cuanto al diseño y definición de los requisitos de usuario. Esa confusión mía no resta ni un ápice de mi admiración por el buen hacer del personal de la Base de Matacán.



Espero que Airbus no se enfade mucho y que pueda disculpar esta metedura de pata de un admirador de la aviación y del Ejército del Aire, mero aficionado. Este error será para mí un acicate más en la búsqueda permanente de la verdad.