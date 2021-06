Otra vez a vueltas con la RAE

“Es imposible para un hombre comenzar a aprender lo que piensa que ya sabe”.

Epicteto (o Epícteto)

Ahora, el desmadre se formó con la equis de México, porque alguien buscó en el Diccionario Panhispánico de Dudas (de Dudas, coño, de dudas, o sea, busca resolver, aclarar) y hala, notas de páginas y periódicos –algunos “serios”, como les decía– escribiendo sin documentarse mucho y dando pábulo a gente que califica a la RAE, al mismo tiempo, de medieval y colonial… Y se queda tan ancho… No, creo que era ancha. Por mor de la precisión.

Va de nuevo un intento de reflexión sobre la equis de México, una letra que tiene historia... y filología. Lo más sencillo es lo de la palabra México: las Academias recomiendan escribir México… y mexicano, etcétera; simplemente explican que no es incorrecto el uso de la jota; dice el DPD (Diccionario Panhispánico de Dudas), que “firman” la RAE y la Asale:

México. La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no [méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno, mejikanísmo, etc.]). La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra j (→ x, 3 y 4). Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que en España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc. Aunque son también correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica.



(México | Diccionario panhispánico de dudas | RAE - ASALE)

No sé, no me parece muy ofensivo, simplemente, explica que la jota es la letra que, en nuestro idioma, mayoritariamente representa el fonema fricativo velar sordo; y oye, en México, sin ir más lejos, se escribe ejote, no exote, por ejemplo. Y no es el único. Para acabarla de amolar (palabra que no entenderán mis lectores de la orilla ibérica), se escribe Xochimilco y se pronuncia /sochimilco/; ítem más, taxi se pronuncia bien, marcando la /ks/ y no con la relajada /gs/ española, cuando no, de plano, tasis [sic].

O sea, que confusión y duda, como las meigas, haberlas, haylas.

Como los filólogos, insisto, somos notarios, no policías, pues intentamos explicar. El problema es que, a diferencia de los principios marxistas –de Groucho: “estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”– casi siempre no tenemos más herramientas que la etimología y el análisis histórico. Y explicar es aburrido, sobre todo a quien ya sabe… o cree saber.

Voy concluyendo: eso que “hoy” firman las Academias, lo llevan diciendo tiempo; los filólogos también, claro; lo que pasa es que “montar bronca” con una nota para que haya muchos ofendidos y ofendidas, es algo muy de estos tiempos; más que, por ejemplo, leer e intentar entender lo que el añorado J.G. Guadalupe Moreno de Alba, filólogo mexicano que encabezó algún tiempo la Academia Mexicana de la Lengua, escribió. Me quedo con una cita en la que menciona a Alfonso Reyes, probablemente uno de los escritores que mejor trató a nuestro idioma:

Reyes escribe México y no Méjico, a pesar de que la filología debía conducir a la j. Sus motivos, es obvio, no tienen que ver con esa ciencia: "yo no tengo ninguna razón científica contra el uso de la j que, por lo demás, me parece, filológicamente hablando, el más revolucionario, el menos conservador de los dos.

La explicación completa está en la siguiente liga: https://t.co/lFWLDz2yID; ¿se entiende lo de liga o tengo que escribir link, como hace mucha gente?

¿Será la última vez que escriba sobre esto? Me temo que no.

