La odisea de una madre para lograr una cita pediátrica en Salamanca

Viernes, 18 de junio de 2021

Este miércoles día 16 de junio 2021 intente buscar alguna manera de pedir cita para mi hijo Arlow de 3 años. Tiene un catarro o proceso gripal que se está alargando y como padece de un Trastorno del Espectro Autista no sabe sonar la nariz y se me ansía mucho cuando se pone a toser tanto q empiece a ahogar y acaba vomitando.

Pero tampoco era una cosa como para ir corriendo a urgencias. Hace poco nos cambiamos a Periurbana Sur pero como antes pertenecíamos a Tejares su pediatra sigue siendo la misma. Sin embargo me informaron que ya con ese cambio no podía pedir cita por teléfono automatizado, ni por el App Sacyl Conecta, ni por la centralita de citaciones con aperador. Y en Periurbana Sur nadie me coge el teléfono por las mañanas y el médico de guardia ayer por la tarde, muy majo, tampoco podía decirme cómo hacer.

No entiendo porqué por pertenecer a un pueblo de periurbana sur de Salamanca perdemos el derecho de usar el App de Sacyl Conecta, tanto como pedir cita por teléfono, salvo si les da la gana en el Centro de Salud Periurbana Sur cogernos el teléfono entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía (no parece ser muy frecuente por las varias veces que me ha tocado intentar y nunca conseguirlo).



Y perdemos este derecho aunque el niño siga con el mismo pediatra que teníamos en Tejares y sí podíamos pedir cita por la tarde, por teléfono, y por el app.

El niño tiene un catarro o algo no muy grave pero ya lleva unos días y necesito llevarle al médico. Ya no sé cómo hacer.

¿Voy a urgencias del hospital para algo que obviamente no sea urgente? Ya he llamado a 3 números esta tarde y hablado con varias personas ( 923174504 ; 923192417 ; 923 194 219 ) y nadie me tiene respuestas.

Me he enterado por una amiga de hecho que existen urgencias pediátricas Periurbanas en la Avenida de Portugal en Salamanca Capital, algo que no dijo ninguna de las cinco personas con quienes hablé ayer.

Me parece muy frustrante como madre no poder ayudar a mi hijo, ni lograr cita con facilidad (que esto no te creas que es la primera vez que ha sido imposible pedir cita - y sí también he intentado llamar por las mañanas) por el hecho de vivir en el ámbito rural.