La lluvia obliga a posponer el estreno de ‘Entrevistas insólitas’ y el concierto de The Soon of Wood

Viernes, 11 de junio de 2021

Tanto en el Patio Chico como en el patio del DA2 no se pudieron celebrar los eventos que serán programados de nuevo en próximas fechas

La lluvia que esta tarde ha hecho de presencia en Salamanca ha obligado a posponer dos de las citas culturales previstas, dentro de la programación cultural con motivo de la Fiesta de San Juan de Sahagún. Así, en el Patio Chico se ha cancelado el estreno de ‘Entrevistas insólitas’, de Jes Martin’s y Miguelón.

Por su parte, en el Patio del DA2 se ha suspendido el concierto del grupo salmantino The Soon of Wood. En ambos casos, próximamente se anunciarán las nuevas fechas.