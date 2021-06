Víctor Yenes: “Depender menos del sector servicios nos permitirá afrontar mejor futuras crisis”

Martes, 15 de junio de 2021

Tras más de seis meses como secretario general de CEOE-CEPYME Salamanca, Víctor Yenes Barbero atiende a SALAMANCA AL DÍA para reflexionar sobre la situación económica de la provincia charra y explicar las claves para la recuperación de nuestro tejido empresarial, tan necesaria como consecuencia de la crisis generada por la pandemia.

¿Qué balance hace de este periodo en el cargo?

El balance es positivo. En estos seis meses hemos establecido una serie de cambios, en primer lugar internos, para adecuar la organización a los nuevos tiempos, sin salirnos de la senda que estaba marcada en los últimos años y que ha sido positiva. Lógicamente todo viene redefinido por la pandemia que estamos viviendo en los últimos meses y que condiciona la información y los servicios que nos piden las asociaciones y empresas todos los días.

¿Le ha sido útil su experiencia anterior como secretario de varias asociaciones profesionales o se ha encontrado con situaciones nuevas?

Claro que ha sido útil. El haber estado con asociaciones tan diversas durante tantos años yo creo que curte. Al final las asociaciones las dirigen las personas y uno tiene que adecuarse a la manera en la que cada uno determina la gestión de su asociación empresarial, y eso es un bagaje que está a mis espaldas. Evidentemente la responsabilidad de estar aquí sentado no es la misma que en el puesto que ostentaba antes, es mucho mayor, pero la experiencia anterior me sirve mucho para el desarrollo de mis funciones actuales.

¿Cómo es su relación con los interlocutores habituales, es decir, instituciones y sindicatos?

Cada uno tiene que estar en su papel pero creo que vivimos un momento en el que la relación es fluida, estando cada uno en su papel y defendiendo cada uno a la organización a la que representa. Cuando nos tenemos que sentar en el mismo lado de la mesa y defender posturas comunes lo hacemos y cuando nos sentamos defendiendo cada uno lo suyo, como por ejemplo en la negociación colectiva, lo hacemos y salen adelante acuerdos.

¿Y con la otra patronal de Salamanca? ¿Coinciden en muchos foros o negociaciones?

No coincidimos en muchos foros o negociaciones porque nosotros estamos en la negociación colectiva y ellos no; nosotros estamos en el Diálogo Social y ellos no. Nosotros hemos estado a través de nuestras organizaciones nacionales negociando la prórroga de los ERTE y ellos no.

¿Qué análisis hace de la situación actual de la economía salmantina?

A medida que vaya aumentando la vacunación y se vayan eliminando las restricciones, la recuperación de la economía salmantina será un hecho. Ahora tenemos algunos datos tibios que ya anuncian esa esperada recuperación, el verano también es propicio para ello y veremos cómo van saliendo poco a poco los trabajadores de los ERTEs.

¿Cuál es la fórmula de CEOE-CEPYME Salamanca para que esta provincia supere la crisis?

Todo pasa por afianzar esa recuperación. Creemos que la fórmula es eliminar las restricciones y cuando consigamos afianzarla, intentar en la medida de lo posible establecer medidas economías más estables que eviten la dependencia, a mi modo de ver excesiva, del sector servicios, como hemos visto en esta pandemia. Una estructura económica menos dependiente de un único sector nos permitirá afrontar mejor futuras crisis.

¿Coincide con los que dicen que el futuro pasa por variar el modelo productivo?

El modelo productivo puede cambiarse, no de manera radical, pero poco a poco hay que intentar implantar un modelo productivo en el que no se dependa en exceso de un único sector económico, que en algún momento pueda derrumbarse y afectar a toda la estructura económica.

Si los sindicatos se quejan del exceso de contratos temporales y los empresarios dicen que no pueden hacerlos indefinidos por la incertidumbre económica, ¿cuál es la solución para estabilizar el empleo?

Las empresas lo que necesitan son modelos de contratación que se adecúen mejor a las distintas coyunturas económicas, modelos más flexibles. Por supuesto que todos creemos en la mejora de las condiciones laborales, pero si las estructuras de contratación son rígidas las empresas se ven penalizadas, porque las empresas necesitan modelos que se adecúen las contrataciones al momento que vive la empresa. Como hemos visto en los últimos meses, pueden existir unas fluctuaciones muy duras que pueden hacer que las empresas se resientan.

¿Las ayudas de la UE resolverán alguno de estos problemas estructurales?

Ojala que sí. Pero desde las organizaciones empresariales tenemos dudas, porque ahora mismo todo se está enfocando a grandes proyectos y grandes empresas en las que no sabemos todavía qué cabida tienen las pymes, que es el núcleo de la estructura empresarial de Salamanca y de España.

En la medida en que las pymes puedan formar parte activa de estos proyectos y puedan cambiar su estructura económica a lo que demanda la Unión Europea, se resolverán algunos de estos problemas estructurales. Pero tenemos todavía muchas dudas de cómo van a venir estas ayudas.

Pero habrá que pagarlas con subida de impuestos. ¿Cómo encontrar un equilibrio?

La Unión Europea ya está apretando al Gobierno de España para que proyecte más transparencia sobre cómo va a recaudar fondos para devolver esas ayudas. El esfuerzo tenemos que hacerlo todos, también las empresas, pero para pagar más impuestos, las empresas tienen que poder generar actividad económica y más riqueza, y luego ya se podrá establecer el tanto porciento impositivo que a cada uno le corresponda. Como hemos venido diciendo estos meses, si no se genera actividad económica es imposible recaudar impuestos.

Y para terminar, una reflexión sobre la despoblación y el envejecimiento de Salamanca. ¿Qué le diría a los jóvenes formados en nuestra Universidad que deciden irse a trabajar al extranjero porque encuentran mejores condiciones?

Yo a los jóvenes no sé si les diría algo. A quienes sí les tengo algo que decir es a las administraciones, que vean que si perdemos población es por un motivo, no por capricho de los jóvenes. Hay que hacer políticas distintas a lo que se están haciendo hasta ahora. Las Administraciones tienen que hacer algo distinto, porque ahora a medida que vamos avanzando, vamos perdiendo población. Tenemos que invertir más en el futuro, más en nuestros pueblos, lograr que en las zonas rurales se puedan instalar empresas con la misma capacidad que puedan tener en un entorno urbano. Esto pasa por inversiones en infraestructuras, en el acceso a internet… porque esto sin duda fijará población y pararemos esta sangría.

Foto de Lydia González