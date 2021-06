Merchán continúa con su progresión con un meritorio noveno puesto en el circuito de Estoril

Lunes, 7 de junio de 2021

La prueba estuvo marcada por el alto nivel de los pilotos que compitieron junto al albense en el circuito portugués

El piloto albense Fernando Merchán logró este pasado fin de semana un meritorio noveno puesto en la Copa BMW disputada en el circuito portugués de Estoril en una carrera marcada por el alto nivel de los pilotos.

Debido a una corrección en el reglamento, al piloto de Alba de Tormes le tocó competir en la categoría general. Pese a ello, Merchán acabó contento el fin de semana teniendo en cuenta lo logrado en el que está siendo un primer año de aprendizaje continuo.

Los entrenamientos del sábado estuvieron marcados por un fuerte viento, con el que las motos llegaron a alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, que puso en dificultades a más de un piloto, aunque fue amainando con el paso de las horas. Ya en la clasificación, Merchán marcó un octavo puesto que le permitiría salir en una buena posición para la carrera del domingo.

Ya el domingo, con un día más tranquilo sin viento, se celebró la carrera, que tuvo que ser relanzada por una caída cuando Merchán había llegado a rodar incluso quinto tras una gran salida. Una vez reanudada la carrera, en la siguiente salida no pudo volver a repetir y acabó en un noveno puesto con el que no acabó del todo satisfecho,



“Fui varias vueltas detrás de un piloto al que no pude adelantar hasta la penúltima vuelta, a pesar de tener mejor ritmo y que, de haberlo conseguido probablemente, podría haber tirado con los tres pilotos que le precedían y mejorado el resultado. Aun así me doy por satisfecho, teniendo en cuenta que este año sigue siendo de aprendizaje, con moto nueva, competición nueva, circuitos nuevos, etc. y un nivel de pilotos espectacular”, describía Fernando Merchán, quien aprovecha para desear una pronta recuperación al piloto que sufrió la caída, así como para agradecer a sus amigos y patrocinadores el apoyo mostrado.