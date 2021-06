La Universidad de Salamanca celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino con la entrega de galardones

Jueves, 3 de junio de 2021

La Universidad de Salamanca celebró en la mañana de hoy en el Paraninfo de las Escuelas Mayores la sesión académica con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, presidida por el rector, Ricardo Rivero, y con la asistencia reducida de público, de acuerdo a la normativa del actual marco sanitario.

Así, en el solemne acto durante el que se proyectó un vídeo sobre la ceremonia de investidura de doctores y doctoras sustituyendo a la ceremonia tradicional, el rector estuvo acompañado por la vicerrectora de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica, Purificación Galindo, y el vicerrector de Profesorado, David Díez, entre otras autoridades académicas e invitados, y se procedió a la entrega de diferentes galardones universitarios.

Tras la apertura de la sesión por parte del rector, el profesor José Navarro Góngora, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, fue el encargado de impartir la lección de este curso 2020-2021 titulada “Experiencias y reflexiones sobre Psicología Clínica: Práctica y Docencia”.

Premios otorgados en el curso 2020/2021

La secretaria general, María José García Barrado, anunció la entrega del X Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, así como del XVI Premio de la Fundación Doctor Moraza, y de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA).

El primero de los galardones entregados fue el X Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, como reconocimiento al esfuerzo y a la trayectoria científica en el área de investigación oncológica del mejor joven investigador, realizada dentro o fuera de España. En esta edición lo ha recibido Iñaki Martín-Subero, bioquímico doctorado en la Universidad de Navarra en 2001, además de investigador ICREA, director de un grupo de investigación en el IDIBAPS y miembro del consorcio CIBERONC. Su gran trayectoria está respaldada por 183 artículos que han recibido más de 10.000 citaciones y tiene un índice H de 56, además es miembro de grandes proyectos internacionales como el PanCancer, el International Human Epigenome Consortium o el Human Cell Atlas.

Seguidamente, vinculados a las fundaciones de la Universidad de Salamanca, se otorgaron el XVI diploma acreditativo de la Fundación Doctor Moraza a la mejor tesis leída en la USAL en el año 2020 a Luis Francisco Lorenzo Martín, autor de la tesis doctoral “RHO Exchange factors in the regulation os Squamons Cell Stemnes and Carcinogenesis”, dirigida por el doctor Xosé Ramón García Bustelo.

Por último, Juan Florencio Macías, director de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA), otorgó el premio de la Cátedra Extraordinaria de Hipertensión y Riesgo Vascular y Geriatría de la Universidad de Salamanca “Premio al mejor artículo original publicado en Extremadura sobre Hipertensión Arterial y Arterioesclerosis al trabajo Comunicación de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular” al trabajo “Cardiovascular risk assessment after one-year acute ischemiec stroke base don uric acid levels and renal dysfunction. A clinical study Int. I Neurosci. 2020 Apr. 13:1-6” presentado por JC. Arévalo-Lorido, J. Carretero-Gómez y NR. Robles. El galardón fue recogido por el profesor Nicolás-Roberto Robles en nombre del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura.

El acto quedó clausurado tras una proyección del Coro Universitario interpretando el Gaudeamus Igitur.

Fotos de Lydia González