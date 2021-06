El Ayuntamiento de Santa Marta firma un convenio de colaboración para facilitar el acceso a las residencias del Grupo Colisée

Jueves, 3 de junio de 2021

El Ayuntamiento de Santa Marta acaba de firmar un convenio de colaboración con el Grupo Colisée España, gestor de una de las residencias del municipio, gracias al cual ofrecerá beneficios sociales a los mayores que quieran entrar en cualquiera de sus residencias.

Concretamente gracias a este acuerdo no solo se facilitará que los vecinos del municipio obtengan plaza en una de las residencias de este grupo empresarial, sino que los que la obtengan podrán disfrutar de ventajas en los precios.

De este modo se ofrece un 15 por ciento de descuento durante los tres primeros meses en estancias permanentes y un 15 por ciento de descuento en la primera factura de estancias que sean temporales inferiores o iguales a dos meses.

Asimismo también se trata de ofrecer la posibilidad a las personas que quieran entrar en esta residencia de recibir un asesoramiento y asistencia social personalizado.

Como explica la edil del área de Salud, Silvia González, “desde esta Concejalía estamos trabajando siempre por mejorar las posibilidades de nuestros mayores de poder acceder a centros especializados que se ajusten a sus necesidades y circunstancias personasales. En este sentido buscamos siempre establecer colaboraciones con organizaciones o instituciones que puedan favorecer que se den este tipo de condiciones beneficiosas que puedan interesar a nuestros vecinos”.

Por su parte la representante del grupo, Beatriz Santamaría, recalcó que “se trata de un convenio muy interesante porque los vecinos de la localidad no solo van a poder optar a la residencia situada en este municipio, sino acceder con las mismas ventajas a cualqueir residencia que el grupo tenga en España. Con esto me refiero a que no solo podrán acceder a las que están funcionando actualmente sino a las que en un fuuro se vayan incorporando ya que nuestro grupo está en expansión”.

La gestión en la mejora de estos precios será competencia exclusiva del centro. Los usuarios que quieran acceder a estos descuentos deberán acreditar su empadronamiento en Santa Marta de Tormes.