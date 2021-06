El Salamanca UDS quiere resurgir de sus cenizas y olvidar su caída al infierno de Segunda RFEF

Jueves, 3 de junio de 2021

Uxío baila delante de sus ya ex compañeros / Lydia González

El Salamanca UDS quiere ser como el Ave Fénix y resurgir de sus cenizas para olvidar su caída al infierno de la Segunda RFEF. Los del Helmántico pretenden vivir una buena temporada en la cuarta categoría tras obrar el milagro del doble descenso gracias a Lolo Escobar, puesto que en el pasado curso, los blanquinegros llevaban solo 3 de 24 puntos posibles antes de la llegada del técnico extremeño al banquillo. Pese a ello, el técnico decidió no renovar por sus diferencias con la directiva.

Así, la tarea de ascender a la Primera RFEF no será nada fácil para un club que tiene que aprender de los errores cometidos y apostar por lo que realmente le ha dado garantías en los últimos años. Es decir, a Manuel Lovato y Rafa Dueñas, presidente y director general del club, respectivamente, no les quedaba más remedio que ampliar su vínculo junto a Lolo Escobar, el mejor entrenador en la historia del Salamanca UDS, pero no fue posible después de meses de mala gestión. Así, el extremeño buscará su nuevo destino lejos de la carretera de Zamora, lo que provocó un grave enfado y decepción en la afición.

Además, el formato de la división de los charros será complejo al haber un total de cinco grupos con 18 equipos cada uno. Destacando a rivales de muchísima talla como el Pontevedra, el Melilla, el Coruxo o el Numancia, que quedará encuadrado junto a ellos a buen seguro. De este modo, la entidad ya no puede permitirse más fallos si no quiere volver a morder el polvo y cabrear del todo a una afición que ha vuelto a demostrar que está con los suyos en las buenas y en las muy malas.

Sin embargo, la categoría no tiene el aroma de grandeza de la tercera división del fútbol español, que es en la que se encuentra Unionistas. Pero en el deporte puede pasar cualquier cosa y lo mismo dentro de doce meses estamos hablando de que las tornas han cambiado y los que mandan en la capital (y la provincia) son los que ahora mismo viven más tocados. En definitiva, el Salamanca UDS necesita dar un paso al frente y construir un proyecto verdaderamente competitivo y que sirva para regresar al lugar del que nunca debieron salir si se hubiera hecho todo de manera correcta.