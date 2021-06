Fer Romero y su futuro en el Salamanca: “Sí que ha habido cierto acercamiento e interés por parte del club”

Jueves, 3 de junio de 2021

Fer Romero, central del filial del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación y muestra sus impresiones sobre el final de Liga, el hecho de jugar en el Helmántico y su futuro antes del partido contra el Colegio Diocesanos de este fin de semana en Tercera División.

Semana importante y ánimos en el vestuario: “Estamos bien. La semana pasada conseguimos un buen empate en La Granja que nos acercó al objetivo, y en esta esperamos poder cerrar ya matemáticamente la salvación en el Helmántico para jugar los dos últimos partidos ya más tranquilos”.

Jugar en el Helmántico: “Es otra cosa y nos gusta que nos den la oportunidad, aunque estamos muy acostumbrados a Las Pistas. Es el estadio en el que juega el primer equipo y todos queremos subir ahí”.

Cerrar la salvación: “Cuanto antes lo consigamos, mejor. Si que es verdad que lo tenemos muy de cara, pero hasta que lo digan los números puede pasar de todo”.

Rivales duros por delante: “No es lo mismo jugar contra rivales directos que contra otros que estén descendidos. La presión extra de este tipo de partidos nos viene bien al ser jóvenes para crecer”.

Qué ha pasado esta temporada para estar peleando por la salvación: “Muchas cosas, pero una de las que más nos ha penalizado ha sido la falta de acierto de cara a gol. Encadenamos nueve empates seguidos y hacíamos buenos partidos, pero no teníamos suerte para sumar de tres en tres. Cuando no ganas, todo es distinto”.

Valoración personal de su año: “Estoy contento con la temporada que he hecho. Si hace un año me dicen que iba a debutar con el primer equipo (en Copa RFEF), entrar en convocatorias o entrenar con ellos, no me lo hubiera creído. He crecido mucho para ser mi primer año como senior (sin ser juvenil)”.

Tanteo por parte del club para subir al primer equipo al ser sub-23: “Sí que ha habido cierto acercamiento e interés por parte del club, pero yo me centro más en lo deportivo. Esos temas los lleva más mi agente y jugando bien en el campo ya llegará todo los demás”.