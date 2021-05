Marín: “Mi agente me ha dicho que Unionistas estaría encantado de que siguiera”

Martes, 1 de junio de 2021

Antonio Marín, lateral derecho de Unionistas, se encuentra a la espera de lo que ocurra con su futuro tras la contratación de Toni García como director deportivo. En medio de sus vacaciones, el andaluz atiende a SALAMANCA AL DÍA para hablar sobre su posible renovación, la Primera RFEF y la actualidad del club.

Descanso tras una dura temporada: “Cada día que pasa se va olvidando la espina del último día. Viendo todo con más calma, el año ha sido muy bueno y sigo teniendo el sentimiento de que nos faltó quedarnos dos semanas más compitiendo. Con el tiempo se valora más y tuvo mérito”.

Toni García, nuevo director deportivo: “No le conozco. Si la directiva de Unionistas le ha elegido, seguramente sea una decisión acertada. A nosotros nos toca esperar unos días a que se oficialice todo y sondearán a los jugadores que ellos consideren que quieren que sigan la temporada que viene”.

Acercamiento por parte del club para que siga: “Se nos trasladó el último día que estuvimos en Salamanca que iban a elegir en unas semanas al director deportivo y después se llamaría a los agentes. En mi caso, el mío me ha dicho que Unionistas estaría encantado de que siguiera. Supongo que se avanzará más ahora con la posible renovación”.

Más tranquilo o nervioso al saber que ya hay DD y la solución a su futuro: “Estás más tranquilo porque había que esperar a que acabara el playoff y la Segunda División para que los equipos empezarán a planificar. Unionistas ha elegido buenos tiempos y ahora se va a empezar a mover el mercado. Que haya un director deportivo nos da tranquilidad”.

Ofertas de otros clubes: “El representante no me ha agitado mucho estos días. En junio será cuando todo tenga movimiento, las cosas han ido bien y estoy muy contento con Salamanca y Unionistas. Me he sentido valorado y querido. Por mí, no habría ningún problema en escuchar al club y renovar”.

40 equipos de nivel en la Primera RFEF: “Son equipazos y va a ser una categoría muy competida. A 1 de junio hay muchas incertidumbres todavía, pero sí que es verdad que creo que se va a parecer mucho a la Segunda División”.

Sueldos mínimos y disputa por ser 24.000 o 38.000 euros: “Está muy bien. Daría un salto de calidad a la categoría, aunque al ser el primer año todo es más difícil. Habrá clubes que puedan asumir una determinada cantidad y otros no, por lo que habría que buscar un punto medio. Tendría que haber un mínimo para los jugadores”.

Incertidumbre con Hernán Pérez: “Sería una parte muy importante de cara a la renovación que Hernán siguiera. Desde el primer día apostó por mí a muerte y no lo voy a olvidar, porque no venía de un año no muy bueno. Está claro que se trataría de algo a mí favor y ojalá pueda seguir, que se lo ha ganado”.

Necesidad de mejorar las infraestructuras y el día a día: “Nos hemos sentido muy arropados por toda la gente del club. El tema de la infraestructuras ha sido complicado y los equipos van a ser top el año que viene, por lo que necesitamos mejorar las condiciones y con la ayuda del Ayuntamiento se debería de intentar hacer. La categoría es la que es y necesitamos un salto de calidad”.