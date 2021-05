Ángel Orgaz en FITUR: “Creo que he estado donde había que estar este fin de semana si te interesa el turismo de tu ciudad”

Lunes, 24 de mayo de 2021

Ángel Orgaz, concejal de Turismo del PP de Béjar en la anterior legislatura, ha estado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en representación de su partido, para interesarse por las nuevas tendencias del sector y su reconstrucción de cara al próximo año. Se abre un periodo en el que la apertura de fronteras y el levantamiento de cierres perimetrales va a permitir un resurgimiento del turismo, pero en el que el mercado también se va a tener que adaptar a medidas que se han implantado durante el COVID y que han llegado para quedarse.

Béjar ha perdido una oportunidad de oro en una feria que ha igualado en visibilidad a los grandes y a los pequeños destinos

Preguntamos a Ángel Orgaz, único concejal de Béjar que ha acudido a FITUR, para conocer sus impresiones sobre el desarrollo de la feria y las repercusiones que tendrá la ausencia del Ayuntamiento de Béjar en el primer evento de estas características que se ha realizado a nivel internacional en España desde que se inició la pandemia.

¿Cómo ha sido esta edición especial de FITUR?

Este año FITUR ha sido diferente, una feria más modesta pero en la que se ha cumplido con el objetivo de la continuidad, con su celebración se ha apostado por no perder un solo año de oportunidades en relación a uno de los sectores más importantes de España, que supone más de un 12 % del PIB y emplea a casi el 13 % del empleo total. En 2020 FITUR se celebró en enero, antes de que fuera declarada la pandemia y este año ha sido muy importante poder haberle dado continuidad.

En la feria ha habido una organización muy cuidada, adaptada a los tiempos de pandemia que todavía vivimos. Durante los días dedicados a profesionales ha sido necesario entrar con una PCR, que si no se llevaba, se hacía in situ para garantizar la máxima seguridad, además se ha limitado el aforo tanto de participantes como de visitantes, y eso ha sido una gran ventaja para los stands de las localidades pequeñas, pues han lucido igual que los de los países, ya que este año no ha habido grandes espacios temáticos de varios pisos, como antes era habitual, eso ha permitido a los más modestos tener más visibilidad que nunca. Tampoco ha habido desfiles, repartos masivos de regalos, ni catas gastronómicas, que en otras ocasiones producían grandes aglomeraciones, en esta ocasión todo ha sido mucho más personalizado y dedicado al detalle, lo cual ha redundado en un trato más directo con el visitante y potencial turista, una oportunidad de oro que Béjar ha perdido, porque es en ese campo del trato personalizado donde el sector del turismo de interior tiene una de sus fortalezas.

¿Qué opina sobre la ausencia de Béjar en la Feria Internacional de Turismo?

La ciudad de Béjar se ha quedado atrás una vez más, no parece que a nuestros Gobernantes les interese lo más mínimo por donde van las tendencias del sector turístico, en una época de tantos cambios y en la que los destinos van a tener que adaptarse para no quedarse atrás. Creo que los que deben liderar esos cambios y tratar de adaptarlos a los territorios son, sobre todo, las administraciones locales, ya que éstas deberían ser las que mejor conocieran las particularidades de las empresas y de los recursos turísticos de su ámbito, así como los perfiles de quienes nos visitan.

Ningún representante de PSOE y Ciudadanos de Béjar han estado en FITUR, ni siquiera en el día dedicado a la provincia de Salamanca

¿No haber asistido a FITUR tendrá consecuencias para el turismo de la ciudad de Béjar?

La inacción siempre tiene consecuencias, es mejor participar, aunque haya que adaptarse a las circunstancias. Ya sabemos que la situación especial del COVID, nos obliga a trabajar más y a hacer esfuerzos adicionales, pero no puede ser una excusa para no hacer nada.

Estoy preocupado por la deriva que el Turismo está tomando en Béjar, además de la ausencia en todo tipo de ferias y eventos turísticos, está el desastre de la gestión de los museos, en los que hay más personal que nunca y se han mantenido con horarios muy limitados y algunos espacios cerrados sin motivo ni explicación alguna; está también el ejemplo de la página web de Turismo de Béjar, nosotros dejamos encargada una nueva de la que no se ha vuelto a saber nada, la de Bejar.es ahora te redirige a La Covatilla, con lo cual no sé cómo se las están arreglando para atender la demanda de los visitantes, lo único que se me ocurre es que la información se esté mandando por email a quienes la solicitan, ya que las autoridades sanitarias no aconsejaban los folletos en papel en los protocolos COVID de las Oficinas de Turismo; eso supone una pérdida ingente de tiempo, cuando ya antes de la pandemia la mayoría de las peticiones de material informativo de los turistas se atendían con los enlaces web donde estaban escaneados, con mucha calidad, todos los folletos que teníamos disponibles en la Oficina de Turismo.

Las consecuencias del desinterés y el desconocimiento del Ayuntamiento en materia turística van a ser graves, porque retomar lo que se abandona cuesta mucho, por eso FITUR ha apostado por celebrarse este año aunque fuera con restricciones, y en Béjar llevamos dos años paralizados, años en los que la visibilidad de Béjar ha sido nula: en ferias, en redes sociales, en campañas de promoción, en la oferta de los servicios turísticos, de sus recursos y de la Oficina de Turismo.

¿Qué se ha perdido Béjar?

Béjar habría tenido en FITUR una gran ventaja, ya que otros años el exceso de estímulos informativos hacía que se tuviera que pelear por conseguir atraer la atención, se buscaba la presencia en el stand de personajes populares, políticos, etc. para conseguir la foto en los medios de comunicación, sin embargo esta vez no ha sido necesario pues todos los que entraban en un pabellón no tenían más remedio que pasar por todos los stands, los espacios más abiertos, la distribución de las amplias zonas de paso, las distancias de seguridad establecidas entre los diferentes puntos de información y los stands más pequeños, como he mencionado antes, permitían que todo estuviera a la vista y que estuvieran al mismo nivel de competencia visual los grandes países y los municipios pequeños.

Pero es que creo que aunque el Gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos, hubieran optado por no llevar un stand de Béjar, al menos podrían haber enviado una representación a FITUR, ahora hay una técnico de turismo en el Ayuntamiento a la que podrían haber enviado para participar en los foros, conferencias, presentaciones, etc. y no se ha hecho porque no se ha preparado nada. Es lamentable que ni siquiera nuestros representantes municipales hayan estado el día que se ha dedicado a la provincia de Salamanca, allí estaban los alcaldes de Guijuelo, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, Doñinos o Salamanca, apostando por el turismo de sus localidades y visibilizando a sus empresas, acudiendo a actividades y presentaciones. Se ha notado mucho la ausencia de Béjar, uno de los municipios más importantes y con más recursos de la provincia, pero ni el Concejal ni la Alcaldesa han aparecido por allí.

¿Qué stands ha visitado en FITUR?

He visitado toda la feria, es importante conocerlo todo, pero he parado especialmente en el stand de la Red de Juderías, con quienes sigo manteniendo muy buena relación, y en los stands de otros municipios de la provincia, visitando a los técnicos con los que también continúan las amistades, independientemente del color político de los Ayuntamientos, hemos cambiado impresiones y hemos hablado mucho, creo que he estado donde cualquier persona interesada en el desarrollo turístico tenía que estar este fin de semana, para observar las tendencias y aprender cómo se van a afrontar los nuevos tiempos en un sector muy cambiante, que siempre está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, pero ahora más que nunca.

He notado que en FITUR se nos ha echado de menos, pese a que el nombre de Béjar ha estado representado por una empresa bejarana de mascarillas, a la que también he visitando en su stand; eso significa que nosotros dejamos un campo muy bien abonado, mira, un ejemplo de ello ha sido que incluso un técnico me ha preguntado por Expovetonia, si se había vuelto a celebrar la feria, y añadiendo que era una pena que se hubiera interrumpido porque esa iniciativa tenía visos de ser una buena feria que podría haberse convertido en el principal evento turístico de la provincia y un referente para el sector... Una pena que esa feria se haya perdido también, porque ese comentario significa que tuvo gran repercusión entre los profesionales de la provincia.

Pediremos responsabilidades y cuentas a final de año, tanto de lo que se ha hecho en materia de turismo como del funcionamiento y el gasto que está suponiendo la Oficina de Turismo para Béjar, en la que ha habido hasta cuatro personas trabajando, cuando el Ayuntamiento municipalizó el servicio en base a la optimización de recursos y a criterios económicos; solo el gasto en personal tiene que haberse incrementado considerablemente, sin que con ello haya mejorado el área de Turismo del Ayuntamiento, ni haya repercutido en las empresas bejaranas, que con la pandemia han sufrido considerables pérdidas y han tenido muy poca atención por parte de los responsables políticos de Béjar.