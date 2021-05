Crisis migratoria, odio de la extrema derecha y regodeo de la derecha

Profesor de Derecho Penal de la Usal

“La víctima y la salvadora o el abusador y la idiota. Toda una representación de Europa haciendo el gilipollas”. Estas fueron las abominables palabras que publicó en su cuenta de twitter el político de Vox y eurodiputado Hermann Tertsch ante la imagen difundida en los medios de comunicación del conmovedor abrazo que un exhausto y devastado joven negro dio a una voluntaria de Cruz Roja cuando ésta le consolaba en el recate después de llegar a las costas españolas de Ceuta y que ponen de manifiesto el nivel de catadura moral de este ciudadano que se dio a conocer, en su día, gracias a los medios de comunicación que germinaron y florecieron al calor de los poderes económicos (y presuntamente corruptos, ya que se están investigando en los tribunales de justicia) de los gobiernos del PP en la comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre y que exterioriza el odio visceral hacia ciudadanos que están soportando la tiranía de los mandatarios de sus países y la miseria, el hambre y las guerras con las que someten a la población civil.

También, la ex política de ese mismo partido, Cristina Seguí, publicó lo siguiente: “Oenegista abrazando a un ilegal tras pasar 4 minutos en las “gélidas” aguas mediterráneas, y él aprovechando la turgencia de sus senos…”. ¡Repugnante! Ese es el valor que tienen para los señoritos de la ultraderecha la dignidad de estas personas, la vigencia de la normativa internacional e interna sobre derechos humanos y la solidaridad con los más desfavorecidos.

Por su parte, la actuación del líder de la oposición, Pablo Casado, ante esta crisis migratoria pone de manifiesto, una vez más, la incoherencia política y su máximo en la vida política: ambición por llegar al poder utilizando cualquier medio; no importa si estos contribuyen a derribar los muros de la patria, con tal de acceder al poder. Esperemos que este “maquiavelismo” -del estilo aznariano cuando el ínclito líder de la entonces oposición utilizaba sistemáticamente el terrorismo como arma para acabar con los gobiernos de Felipe González- se le vuelva en contra como un boomerang. Lo de Casado, Egea y la mayoría del PP (no digo todos, porque siempre hay políticos con sentido común y de Estado que aconsejan estar al lado del gobierno cuando hay agresiones de otros países con dirigentes sátrapas y tiranos como Marruecos) es absolutamente indecente.



Un político con las estructuras éticas y mentales sólidas y sensatas no utiliza la sesión parlamentaria de control al gobierno (como todas las semanas desde que Pedro Sánchez está en el poder) para atacarlo despiadadamente en un tema de Estado y ante una crisis migratoria sin precedentes provocada exclusivamente por Marruecos, cuando inmediatamente la Unión Europea se puso al lado del gobierno español apoyándole, sin fisuras, en todos los ámbitos. No es de recibo que se conociera que días antes Casado se haya reunido con líderes de partidos nacionalistas marroquíes que reclaman la soberanía de Ceuta y Melilla y que consideran a España como a un enemigo. Es incalificable que ante este problema con Marruecos Casado insista en la cantinela, días más tarde, intentando retorcer los argumentos porque “ya no sabe dónde meterse” de que éste problema lo “ha provocado Podemos” y que la solución es que Sánchez prescinda del apoyo de este partido en las acciones de gobierno. Ya se sabe, el obstáculo antes se llamaba Pablo Iglesias; una vez que ya no está, ahora es su partido, cuando nada tienen que ver en la gestión el ex líder de Podemos y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que ha demostrado suficientemente sus dotes de sosiego y de talante dialogante.

Por otro lado, las declaraciones de su segundo, Egea, diciendo que Casado detectó el problema que se avecinaba con Marruecos días antes en la entrevista con los líderes marroquíes “enemigos de España”, no son más que una ratificación de la participación del PP en un ataque contra nuestro país, porque, si lo sabía y no avisó al gobierno, no lo evitó, es lo mismo que decir que ha participado, por omisión, en una conducta que ha atacado nuestros intereses. A mayor abundamiento, el señor Egea lo cuenta regodeándose de la situación: “es científica y empíricamente demostrable”. Si es así ¿por qué siguieron colaborando con Marruecos en esa conducta abominable? Sus declaraciones son síntoma de una imbecilidad política sin precedentes. ¡Así nos va!