Escobar: “Ha habido un acercamiento, el club me ha preguntado si quería seguir y le he dicho que sí. No hay oferta en firme”

Viernes, 21 de mayo de 2021

Lolo Escobar, técnico del Salamanca UDS, habló sobre su posible ampliación de contrato y todos los rumores en la previa del partido con el filial del Sporting de Gijón.

Sensaciones antes del partido: “Ha habido un segundo que me he quedado fuera del entrenamiento pensando en lo que se estaban divirtiendo hoy. Hemos conseguido el objetivo un poco tarde y ojalá hubiéramos estado más rato así”.

Ambiente en el Helmántico: “Me gustaría que fuera parecido a lo de Unionistas y el Oviedo ‘B’, que sirva para convertir al equipo en invencible. Vamos a por los doce partidos sin perder”.

Asegurar el objetivo matemáticamente: “No le he dado ninguna importancia y vamos a ir a ganar el partido para dedicarle el triunfo a la afición”.

Sporting ‘B’: “Es un equipo peligro y con gente talentosa, que ha sido internacional y que ha jugado en el primer equipo. Tiene varios sistemas, pero el fin de semana pasado pasó al 1-3-5-2. Con el nuevo entrenador han mejorado bastante. Nosotros, a lo nuestro”.

Bajas: “Sepúlveda y Casado. Nacho López es duda y ha hecho un sobreesfuerzo increíble por ayudar al club, es digno de alabar que haya jugado con una fractura en una costilla. Él dijo que quería ayudar y estuvo como un guerrero”.

Último partido en el cargo: “No tengo ninguna sensación ahora mismo. He realizado el trabajo para el que vine y parecía imposible. Me quiero divertir y es lo que espero, no estar con la presión bestial de todos estos meses que casi no podíamos ni respirar”.

Renovación: “Ha habido un acercamiento, el club me ha preguntado si quería seguir y le he dicho que sí. No hay oferta ni nada en firme. Me encantaría continuar”.

Foto con Dueñas: “La foto era un poco de que se ha conseguido el objetivo, todos juntos. Es una imagen de todos. El acercamiento me ha hecho ilusión, pero no hay nada en firme”.

Necesidad para seguir: “Son varios puntos. Me gustaría que se me escuchara en la confección del cuerpo técnico y la plantilla. Hay mucho trabajo de ir limando, de ver que quiero yo, que quiere el club...”.

Quedarse jugadores en el futuro: “Lo veo como nuestro último partido juntos, como el cartel de ‘The Last Dance’ que han sacado. Juancho ha acabado con buen nivel y costará retenerle. Hay que trabajar en cada caso individual y ver si su cabeza está fuera”.