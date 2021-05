“Podemos decir que tenemos una de las mejores mieles que hay en el mundo” 

Jueves, 20 de mayo de 2021

“Lo mejor de esta profesión es estar todo el día entre las abejas y lo peor es que ves impotente que por mucho que haces no salvas tus abejas”

La abeja tiene un papel fundamental en la naturaleza. Los apicultores son muy conscientes del gran aporte de estos insectos. Ellos cuidan de ellas porque son las que proporcionan la dulce miel y el rico polén. No obstante esta profesión no pasa por sus mejores momentos. Hay varios inconvenientes como son las problemáticas que amenazan las poblaciones de abejas, la venta de mieles de baja calidad que pone en peligro al sector y las restricciones de movilidad que se han vivido a causa de la pandemia. El apicultor José Oliva Martín ofrece su punto de vista mientras realiza uno de los traslados de colmenas. Ha tenido sus abejas en una parcela de colza.

Se suele escuchar que las abejas son fundamentales en la biodiversidad. ¿se están viendo amenazadas?

Llevamos unos años en que hay un censo de colmenas muy bajo y no sabemos porque es. No sabemos si es por los pesticidas, por la barroa, o por los años que no acompañan mucho. Tenemos todos los años un descenso brutal de abejas, por eso venimos a esta floración para fomentar un poco la colmena que está floja para que suba un poco, sino muchas colmenas se morirían.

¿La colza ayuda un poco a paliar esas problemáticas?

Ayuda a la colmena que está flojita, que está con muy poca abeja. La estimula, cría y sube para arriba, sino muchas de estas colmenas se morirían fácilmente.

¿Qué sería lo mejor y lo peor de esta profesión?

Para nosotros lo mejor es estar todo el día entre las abejas y vivir de ellas y llevamos unos años que mal se vive, lo peor es que llevamos unos años muy malos.

¿Se las ven mal para sacar el jornal?

Vemos que la cabaña en vez de crecer disminuye, ves impotente que por mucho que hagas no salvas tus abejas. Da pena que vayas a un colmenar y haya de 30 a 60 colmenas bajas de un viaje de cien Son más de 50%. Es el problema que tenemos.

¿Estan mudando las colmenas?

Las trajimos en marzo de extremadura a las colzas.

¿Por qué el cultivo de la colza es bueno para las abejas o para la miel?

Es más buena para las abejas que para la miel. El polen de la colza tiene muchas vitaminas para las abejas y sobre todo si están flojas.

¿Les ayuda como para recuperarse del invierno y empezar la primavera con fuerza?

Es una vitamina muy importante.

Entonces cuando ponen las abejas en las colzas el objetivo no es la miel, sino la recuperación de la colmena. ¿Cuál sería la mejor flor para la miel?

Depende, el emblema nuestro es la miel de encina, una miel negra, muy densa, muy buena. Podemos decir que tenemos una de las mejores mieles que hay en el mundo.

¿Lleva muchos años en esto?

Llevaré entre 27 y 28 años.

¿Cómo fue comenzar con esto?

Porque te gusta. Yo estuve trabajando con un vecino. Te engancha y poco a poco te vas montando tú solo.

¿Pertenece a alguna cooperativa?

Si estoy en Reina Kilama, de San Miguel de Valero.

¿Merece la pena dedicarse a esto?

Con los tiempos que corren podemos decir que tenemos altos y bajos. Tenemos años muy buenos en que se puede vivir pero llevamos unos años nefastos, en que el polen no vale. Son tiempos malos, luego con el COVID-19 es increíble porque no tenemos mucha mobilidad. No nos dejaban entrar en Portugal y en muchos sitios está fastidiado.

La pandemia está afectando bastante.

Y al consumo, si no hay dinero la miel que producimos es de calidad y vale un precio, por eso no se vende como se tenía que vender. Están vendiendo miel que mezclan y hacen de todo para abaratar el precio. Por eso el apicultor, el que la produce, el problema que tenemos es que no estamos viendo los beneficios que teníamos que tener.

Tenemos un producto de muy buena calidad

Es de muy buena calidad, tenemos una miel en España muy buena que la están estropeando, a parte que no vale lo que tenía que valer, hacen mezclas y baja la conductividad y la calidad.

¿Desde la cooperativa se protege la venta de la miel buena?

Así es, por eso llevamos luchando tantos años.