Maite Cazorla, dos años más en el Perfumerías Avenida

Miércoles, 19 de mayo de 2021

La canaria renovó con el club azulón tras firmar una gran temporada

Llegó hace dos veranos a Salamanca como una de las mayores promesas del baloncesto nacional y ya es una realidad absoluta. Maite Cazorla continuará explotando todas sus cualidades en Perfumerías Avenida otras dos campañas más, tras el acuerdo de renovación entre el club salmantino y la base canaria.

Creciendo a pasos agigantados cada temporada, Maite ya ha dejado de ser una sorpresa y en esta temporada ha sido otra de las piezas fundamentales del campeón de liga conformando, junto a Silvia, una de las mejores parejas de bases del continente. En su primera campaña en Euroliga se ha ido a los 7 puntos y 3 asistencias de media y quién sabe cuál hubiera sido el guión de la final si ella no hubiera caído lesionada… Su progresión en competición doméstica también ha sido digna de reseñar con buenos números, tercera mejor triplista de la liga, y actuaciones clave en momentos fundamentales.

Una madurez inusitada para sus 23 añitos y un duro trabajo diario para seguir aprendiendo que hacen de Maite una pieza muy codiciada. Concentrada ahora con la Selección absoluta preparando el intenso verano que hay por delante, en su retorno Maite volverá a Salamanca para seguir disfrutando y haciéndonos disfrutar.

Maite Cazorla: “Cuando tengo algo claro voy a por ello, y quería repetir”

Seguro que no faltaban “novias” en toda Europa para Maite, pero la canaria lo ha tenido claro, “me quedo porque estoy muy cómoda, me encuentro muy bien con el equipo. El cuerpo técnico se ha portado genial, la afición… y quiero seguir aquí, al menos, dos años más. Estoy muy contenta y me siento muy a gusto, que eso es muy importante. Cuando tengo algo claro voy a por ello, y tenía claro que quería repetir”. Dos bases nacionales para dirigir al equipo, un lujazo para Avenida y también para Maite: “Silvia me ha ayudado muchísimo estos dos años, y creo que puede seguir ayudándome muchísimo. No sólo dentro de la pista, también fuera puedo aprender mucho de ella”. Tras una temporada excepcional, la canaria reconoce que “todo el mundo se quedará con los títulos, pero yo me quedo con el buen rollo que ha habido, con el trabajo y la ambición que teníamos. Individualmente he dado un paso adelante, mis compañeras y staff me han ayudado a tener más confianza. La confianza es todo, también incluso a nivel físico y tácticamente”.