Reconocimiento a los profesionales sanitarios con la entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca

El máximo galardón que concede la institución académica a personas y organizaciones a las que el Estudio reconoce una labor extraordinaria

Homenaje de la Universidad de Salamanca a los profesionales sanitarios con el que se quiere poner de manifiesto el trabajo realizado por los profesionales de diversos sectores de la salud como la medicina, la enfermería y la gestión hospitalaria para combatir la pandemia generada por la Covid-19.

Miguel Barrueco Ferrero, jefe de Servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA); María del Mar González Fernández-Conde, enfermera directora de Enfermería de Atención Primaria de Salud; y Pedro Gómez de Quero, director Médico del CAUSA, han sido los encargados de recoger la Medalla de la Universidad de Salamanca, en nombre de todos los profesionales sanitarios. El máximo galardón que concede la institución académica a personas y organizaciones a las que el Estudio reconoce una labor extraordinaria.

La entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca, con el que se da cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de enero de 2021, se ha celebrado en el Patio del Colegio Arzobispo Fonseca y ha contado con la presencia del rector Ricardo Rivero; la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado; la gerente de Salud del Área de Salamanca, Manuela Nieto Plaza; y la vicerrectora Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica, Purificación Galindo.

Casado: "el mayor aplauso" de la sociedad para los sanitarios es no bajar la guardia frente a la Covid

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha animado a la sociedad a participar en "el mayor aplauso" para los profesionales sanitarios, que, según sus palabras, pasa por no bajar la guardia y protegerse contra la covid.

La máxima responsable de Sanidad en el Ejecutivo autonómico, tal y como recoge Europa Press, ha señalado, en la entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca a los profesionales sanitarios, que el reconocimiento de la institución académica es "estupendo" para quienes "han sufrido y siguen sufriendo" los efectos de la pandemia en hospitales y otros centros de atención.

"Todo reconocimiento que hagamos será poco", ha dicho en una intervención donde ha puesto de relieve la preocupación de los sanitarios que no entienden "por qué se pierde el miedo a una enfermedad tan terrible" al ver a gente que se baja la mascarilla o que no cumple con otras medidas.

Por ello, ha querido subrayar que "lo que está claro es que la pandemia está ahí" y que se vayan rebajando las medidas "no quiere decir que no siga entre nosotros". Así pues, ha animado a los ciudadanos a realizar el "mayor reconocimiento" para quienes se les aplaudió especialmente desde los balcones y que ese sea protegerse "lo máximo posible" para que "no haya nuevas olas".

"Cuidarnos del coronavirus es el mayor reconocimiento que podemos dar a nuestros profesionales, es el mayor aplauso", ha aseverado en un acto en el que ha querido destacar la labor de los sanitarios como "primera línea de contención".

Ellos, tal y como ha destacado, han vivido "situaciones muy duras, muy complejas", en las que "con alta carga de sufrimiento" han dado "lo mejor de ellos" para la asistencia frente a la enfermedad y ante otras actividades de atención primaria y especializada, y también en la reorganización del sistema, en la que han participado con una tarea que "no ha sido fácil".

