La emotiva despedida de Íñiguez a su querida Hayes: “Esta siempre será tu casa y estarás en mi corazón”

Jueves, 13 de mayo de 2021

Las despedidas nunca son fáciles, pero sí muy emotivas. Fiel reflejo de ello fue el ‘hasta luego’ que Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida y hombre de éxito en el mundo del baloncesto, le dedicó a Tiffany Hayes, que no seguirá en el equipo el próximo curso.

Así, el técnico compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje hacia la ‘12’: “Compromiso, sacrificio, liderazgo, talento, hasta el último segundo del último día. Te echaré de menos, Hayes. Esta siempre será tu casa y siempre estarás en mi corazón. YOU CAN ALWAYS COME HOME (siempre puedes volver a casa en inglés)”.

Además, Roberto Íñiguez subió un vídeo -de su propio canal de YouTube en el que se pueden ver algunas de las mejores acciones de la norteamericana durante la temporada 2020/2021.