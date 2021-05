Fer Llorente ve más cerca salvarse: “Pensamos que nos hemos ganado ya la posibilidad de salir del descenso”

Jueves, 13 de mayo de 2021

Fernando Llorente, centrocampista del Salamanca UDS, comparte su visión del curso, su rendimiento goleador, la actualidad del club y sus planes de futuro.

Buen ambiente tras ponerse en puestos de salvación: “Al vestuario le ha venido bien y necesitaba un partido así (Oviedo), nos jugábamos muchísimo y nos va a ayudar a rematar la faena, que aún nos quedan dos más y son los definitivos”.

Momento decisivo del curso: “Veníamos de una dinámica muy buena, pero no acabábamos de asomar la cabeza de los puestos de descenso y creo que fue el partido en el que podíamos conseguir el objetivo. Fue un encuentro muy bueno y el equipo salió con ganas”.

Cinco goles: “He tenido la suerte de poder ayudar al equipo más en la segunda vuelta que en la primera con goles, pero la mejoría del grupo ha sido total en todos los aspectos”.

Mejoría personal en 2020: “La forma de jugar ha variado y Lolo quería unos conceptos diferentes, que jugásemos más por fuera, que fuéramos un bloque… He estado más tranquilo en el aspecto defensivo también y con él, el equipo ha estado más ordenado y hemos cumplido mejor con el objetivo de mantener la portería a cero”.

Objetivo, más cerca: “Pensamos que nos hemos ganado ya la posibilidad de salir del descenso. El partido del Oviedo era la final por excelencia, pero ya hay que pensar en el Covadonga y en los tres puntos”.

Covadonga y cambio a césped artificial: “Es un rival que sale a tumba abierta, con mucho desparpajo y en su campo domina muy bien esa faceta de jugar en otra superficie. No tiene presión porque no puede salvar la categoría y eso puede jugar en su favor. Hay que mantener la portería a cero para obtener el resultado que queremos”.

El Salamanca es lo que esperaba o no por sus problemas institucionales: “No… no piensas en nada de eso cuando firmas, pides opiniones y eres optimista con el proyecto. La temporada no ha sido buena, porque no estuvimos a la altura en la primera vuelta y ya hemos ido a remolque. El vestuario ha pasado por muy malos momentos, pero ha sabido sacar todo adelante. El resultado va a ser muy bueno para cómo estábamos en enero”.

Solución a los impagos: “El club nos ha transmitido que se va a solucionar y que seamos optimistas con ello. No podemos pensar en otra cosa que no sea el Covadonga, nosotros vamos a darlo todo”.

Futuro: “La experiencia te dice que no puedes adelantar nada y es un error pensar en cosas que puedan ocurrir en unos meses. Nos estamos jugando lo más importante de la temporada, cuando acabe ya hablaremos… ”.