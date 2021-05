Kike López: “Ojalá este año sea el que me quite la espinita del ascenso y el que viene podamos disfrutar en Segunda”

Jueves, 13 de mayo de 2021

Kike López, futbolista salmantino que milita en el Ibiza, se encuentra a las puertas de disputar la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División, que tendrá lugar en Extremadura. Por ello, el lateral derecho atiende a SALAMANCA AL DÍA antes de poner rumbo a dicha Comunidad y al Nuevo Vivero, campo del Badajoz, para medirse al Real Madrid Castilla del mítico Raúl González Blanco este fin de semana.

Ambiente ante una gran oportunidad: “Todos tenemos muchísimas ganar de hacer historia para Ibiza. Ojalá el partido fuera mañana mismo porque la ilusión es de jugar lo antes posible”.

Gran temporada: “Hemos hecho una temporada de matrícula, pero todo se resume en lo que hagas en el playoff para un proyecto tan ambicioso como el que tenemos aquí. Hay que dar el do de pecho y conseguir el ascenso, que es con lo que todos soñamos”.

Cartel de favorito y presión: “Sabemos que la gran temporada que hemos hecho nos pone en ese papel con el Badajoz y algún equipo más. El Real Madrid Castilla es un rival muy complicado, un filial que juega de tú a tú, con jugadores de calidad y que en los próximos años estarán en categorías superiores”.

Año más fácil o difícil para subir: “Cada persona tiene su opinión. Yo pienso que el hecho de que el empate te valga hace que tengas una pequeña ventaja sobre el rival al no haber penaltis. Otros prefieren jugar ida y vuelta… pero es el formato que nos ha tocado”.

Real Madrid Castilla: “Al meterse en la última jornada, te da un impulso que igual otros equipos no tienen. Cuentan con mucho desparpajo y calidad. Yo si estuviera en su piel y me meto en Segunda División, sé que sería un gran salto en mi carrera. Van a ir a muerte e intentaremos ganar el partido”.

Lío con el horario del partido: “Se cambió por el tema de los vuelos y para que los isleños pudieran viajar e ir a trabajar al día siguiente. Llevaremos más gente de lo que parecía en un principio”.

Posible vuelta al fútbol profesional: “Tengo muchísimas ganas y llevo varios años intentando ascender y sé lo que son los playoffs. Ojalá este año sea el que me quite la espinita del ascenso y el que viene podamos disfrutar en Segunda División”.

Futuro: “No tengo contrato con el Ibiza para el año que viene por el momento, pero solo pienso en ascender y ayudar a mi equipo en el playoff. Cuando termine la temporada, ya sea en Segunda o en la PRO, nos sentaremos a hablar. No lo estoy pensando mucho ahora mismo”.

Promesa si sube: “No tengo nada pensado, pero me volveré loco. Seré el que más lo disfrute y eso lo sabes tú y todo el que me conoce. Haría todo lo que me pusieran por delante por un ascenso...”.

Salamanca UDS y Unionistas: “Unionistas ha hecho una temporada de matrícula y nadie se lo esperaba al principio. Es para aplaudirles, aunque fue un palo lo de la última jornada y el año que viene estarán en la tercera categoría del fútbol español, que será muy exigente. Y sobre el Salamanca, con la llegada de Lolo tuvieron el toque defensivo que necesitaban. Parece que van a poder aguantar en la Segunda RFEF y viendo la primera vuelta es una buena temporada entre comillas, porque pintaba muy mal”.