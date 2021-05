“Al final no va a quedar mercado libre, todo va a quedar en manos de las grandes industrias”, considera el agricultor y ganadero José Javier González

Martes, 11 de mayo de 2021

Explica que al igual que ya sucede con los pollos, conejos y el cerdo blanco, la mayor parte de las granjas de cerdo ibérico están pasando a ser gestionadas por empresas de forma integrada

José Javier González Gómez es agricultor y ganadero, con labor y ganado en Machacón y El Cubo del Vino. Tiene una cooperativa con su hermano y su padre, a través de la cual crían cerdo de cebo, vacas limusinas, y cultivan maíz, trigo, cebada y colza. Participa en la Lonja de Salamanca como vocal en la parte de vendedores de la Mesa del Ibérico.

¿Lleva muchos años en esta profesión?

Empecé con 14 y tengo 53.

¿Merece la pena dedicarse a esto?

Te tiene que gustar y venir de familia, porque empezar de cero es imposible. Hace falta mucha inversión para ganar muy poco. Hoy en día comprar tierras, como no tengas una base es difícil.

¿Cómo está todo?

Está la cosa complicada. Los cereales están muy caros, por esa parte para el agricultor bien pero para el ganadero está la cosa mal. La soja, hasta la manteca están en precios imposibles y no hace más que subir y subir. Ahora mismo los lechones que están muy caros porque por un lado la industria tiene interés en comprar, y luego está la incertidumbre con la hostelería, has estado cerrada y veremos a ver qué pasa ahora, los jamones no se venden. Llevamos alrededor de 17 semanas en que está subiendo el cerdo, pensando en que se abra la hostelería y empiecen a celebrarse bodas, comuniones,.. Pensando que salgan los números que ahora no salen. La situación es muy complicada, no sabemos qué va a pasar.

¿Las explotaciones ganaderas están cambiando?

Las empresas grandes se están metiendo en todo. Hay muy poco cerdo libre porque la mayoría ya lo tienen las propia industria. Ya tienen sus propios cerdos, igual que ha pasado con los pollos, conejos y cerdos blancos que quedan muy pocos en manos del ganadero. Todo es integración, a ti te pagan por cuidarlos y son de ellos. No sabemos qué va a pasar con eso porque al final no va a quedar mercado libre, todo va a quedar en manos de las grandes industrias.

¿Qué decisiones hace tomar la situación actual?

Estar parada toda la parte de inversiones. Todo el mundo está en “stand by” a ver qué pasa.

Yo mismo, cuando empezó el covid dejé de comprar puras para madres. No sabemos si dejar madres o qué hacer.

¿Está mejor lo del cerdo?

Esta mejor pero como el pienso está muy caro al final no ganamos dinero tampoco, la industria se queja porque tampoco gana dinero dicen, así que complicado.

¿Por lo menos llegan las lluvias en positivo?

Al secano le ha venido Dios a ver con estas lluvias. También a los forrajes. A las vacas si puedes echarle algo de forrajes te ahorras algo de dinero. Esta lluvia está viniendo muy bien, sobre todo si no hace calor, porque si vienen quince días de calor el trigo se seca lentamente. La lluvia y el fresquito ahora benefician a los cereales.

Usted tiene cultivos en el canal. ¿Cómo está el regadío ahora mismo?

En el regadío tienes el agua asegurada. El maíz está bueno. Ahora hay agricultores aplicando el herbicida y poniendo tubos.